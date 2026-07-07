Rakušan by pro nás nepracoval, říká český majitel hotelů v Alpách
Z hlediska hotelového byznysu je Česko vůči Rakousku nekonkurenceschopné. „Nechápe potenciál cestovního ruchu,“ říká Jan Herget, bývalý šéf agentury CzechTourism. S byznysovým partnerem pořídil dva hotely v rakouském Bad Gasteinu, které leží v samotném srdci Alp.
Zatímco v Česku podle Hergeta z hlediska cestovního ruchu a hotelnictví funguje jen Praha a Lipno, v Rakousku má každý region desítky údolí, která fungují jako samostatné značky. „Jeho“ Bad Gastein je jedním z největších lyžařských středisek, a zároveň jde o lázeňské město, významem srovnatelné s Karlovými Vary.
Cíl na klíčové země
Herget nevyužitý český potenciál převádí na peníze. „Když jsem byl ředitelem CzechTourism, měl jsem na veškerý marketing, a to i po celém světě, necelých 400 milionů korun. V Rakousku jen naše údolí o třech vesnicích má rozpočet sto milionů.“ A zatímco Česko se soustředilo na celý svět, minimálně dvaadvacet zemí, Bad Gastein cílí pouze na klíčové destinace, jako je Česko, Německo, Polsko, částečně na Itálii a Skandinávii.
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Rafael Nadal odložil raketu, ale do důchodu se nechystá. Po konci kariéry sází na hotely, wellness a sportovní akademie. Na Fuerteventuře otevřel už čtvrtý hotel značky Zel Hotels a z tenisové slávy buduje byznys, ve kterém se točí miliony eur.
Čím je dáno, že kvalita rakouského ubytování, jídla i ostatních služeb je na mnohem vyšší úrovni než v Česku? „Vyžadují to hosté. Náš hlavní zákazník je Němec, který to prostě vyžaduje,“ říká Herget. Podle něj se v Česku za turistický ruch stydíme, znamená to někomu sloužit, v Rakousku jsou na to hrdí. O obsazenosti hotelu podle Hergeta nyní rozhoduje booking. „Když nemáte správný poměr ceny a hodnocení, nemáte šanci.“
Rozdíl je také v motivaci zaměstnanců. Minimální mzda je v Rakousku téměř dva tisíce eur, a musí se vyplácet i třináctý a čtrnáctý plat. Vše se musí striktně dodržovat. Byrokracie a pravidla tam jsou podle Hergeta ještě přísnější než u nás. „Ale na rozdíl od nás se tam pravidla dodržují. A úředníci pomáhají. Když jsme tam přišli jako cizí, všechno nám vysvětlili, pomohli nám legálně zaměstnat třeba ukrajinské uklízečky, provedli nás celým procesem.“
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Red Bull Ring má Formuli 1 jistou až do roku 2041. Pro štýrský region jde o dlouhodobou ekonomickou kotvu, která každoročně přivádí do Murtalu fanoušky, týmy, sponzory, média i globální značky. Spielberg se stal modelem moderního sportovního byznysu: propojuje závody, turistiku, marketing, technologie a zážitkový průmysl. Do tohoto světa výrazně vstupuje také český kapitál. Přes Allwyn, McLaren a Pavla Turka, nejzkušenějšího českého manažera v zákulisí Formule 1.
Jako dva pražské byty
Většina personálu v rakouské gastronomii a hotelnictví je podle Hergeta stále ze zemí původního Rakousko-Uherska. „Pod kuratelou rakouského managementu.“ Také Herget se snaží držet rakouské standardy. Ve svých dvou hotelech má především české zaměstnance. „Rakušané by pro nás nepracovali.“
A jak k hotelům přišel? Dlouho hledal příležitost, k Alpám celoživotně tíhnul. Sehnal spoluinvestora s penězi a nakonec našli dvě výhodné nabídky, pěkné, zrekonstruované hotely na dobrém místě, jejichž majitelé měli potíže se splácením hypoték. Jak říká, hotel stál jako dva pražské byty.
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