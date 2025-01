Španělé přitvrzují v boji s bytovou krizí. Plánují 100procentní daň na nemovitosti v rukách cizinců

Španělé budou řešit nedostupnost bydlení razantně. Jedním z chystaných kroků je na nemovitosti v rukou nerezidentů ze zemí mimo EU uvalit 100procentní daň.

Španělé přitvrzují v boji s rychlým růstem cen nemovitostí. Premiér Pedro Sánchez plánuje uvalit 100procentní daň na nemovitosti, kteří kupují nerezidenti ze zemí mimo Evropskou unii, například Britové. Upozorňuje na to server BBC.

„Západ stojí před rozhodující výzvou, nestát se společností rozdělenou na dvě skupiny lidí - bohatých majitelů nemovitostí a chudých nájemníků,“ uvedl španělský premiér Pedro Sánchez. Zavedení 100procentní daně sám označuje jako bezprecedentní, ale zároveň nezbytné pro vyřešení bytové krize v zemi.

Razantní krok ve prospěch Španělů

Občané ze států mimo EU ve Španělsku nakoupili v roce 2023 27 tisíc nemovitostí. „Ne ale proto aby v nich bydleli, ale aby na nich vydělali,“ uvedl španělský premiér na ekonomickém fóru v Madridu.

Španělsko podle něj rozhodně není v situaci, kdy by si to mohlo dovolit a razantní krok je podle něj veden ve prospěch občanů Španělska.

Detaily ani časový výhled vládního návrhu zatím premiér Sanchéz neuvedl.

Zlepšit dostupnost bydlení chce španělský premiér i dalšími opatřeními. Například majitelé bytů, kteří budou poskytovat dostupné bydlení, budou osvobozeni od daně. Plánuje rozšířit nově vzniklý bytový fond o tři tisíce bytů. Spadeno má i na turistické byty, které chce přísně regulovat a také výš danit.

„Není fér, že ti, kteří mají tři, čtyři nebo pět bytů pro krátkodobý pronájem, platí nižší daně než hotely,“ konstatoval.

