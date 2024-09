Nechceme vás tady. V Budapešti dali stopku turistům, zatím jen v jedné čtvrti

Hluk, odpadky a také nebývalý nárůst cen nájmů vyvolaly v jedné z nejnavštěvovanějších čtvrtí v Budapešti referendum, v němž se tamní obyvatelé vyjádřili pro zákaz krátkodobých pronájmů.

Terézváros, Tereziino Město, je jednou z turisticky nejatraktivnějších čtvrtí maďarské metropole na levém břehu Dunaje a zároveň i místem, kde zahraniční turisté nejčastěji vyhledávají ubytování. Podle dat budapešťského magistrátu se v této lokalitě nachází přes dva tisíce bytů určených právě ke krátkodobým pronájmům. A to místním vadí. Kvůli hluku a odpadkům, stejně jako kvůli zvyšujícímu se nájemnému.

Fotoreportáž z maďarské metropole:

Více než polovina obyvatel této luxusní čtvrti se proto v referendu vyjádřila jasně pro jejich zákaz. Plebiscit a jeho výsledek je ale pouze prvním krokem. Tamní starosta Tamas Soproni podle serveru Bloomberg přislíbil, že do dvou let začne platit zákon, který krátkodobé pronájmy v exponované lokalitě zcela zakáže.

Maďaři jdou ale dál. Regulaci krátkodobých pronájmů podle vyjádření ministra hospodářství Martona Nagyho chystají i na celostátní úrovni.

Maďarsko se tak přidává k celosvětové vlně boje proti overturismu, především pak proti krátkodobým pronájmům. Platící zahraniční turisté totiž výrazně ovlivňují ceny bydlení místním. Mnoho měst proto proti Airbnb a podobným platformám učinilo rázná opatření. Například Londýn omezuje nabídku soukromých bytů pro turisty na 90 dní v roce, radikální opatření ve snaze zahnat turisty zpátky do hotelů zavedl loni na podzim také New York.

Zřejmě nejdál je v tomto ohledu Barcelona. Katalánská metropole oznámila plán, že do roku 2028 zakáže zhruba 10 000 registrovaných bytů, které se nabízejí na krátkodobý pronájem. Poptávka po krátkodobém ubytování vyhnala ceny nájmů i samotných nemovitostí na úrovně, které místní nejsou s to zaplatit. Nájemné za posledních 10 let v Barceloně vzrostlo o 68 procent a ceny nemovitostí o 38 procent.

