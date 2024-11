Nejdostupnější bydlení v Evropě mají Dánové. Češi i Slováci propadli

Nejdostupnější nemovitosti k bydlení v Evropě při zohlednění průměrné měsíční mzdy má Dánsko. Česká republika je po Slovensku naopak druhá nejhorší. Vyplývá to ze zprávy společnosti BestBrokers, která porovnává poměr ceny nemovitostí určených k bydlením k příjmům ve 35 evropských zemích.

Reklama

Dům o rozloze 100 metrů čtverečných stojí v Dánsku podle údajů společnosti Numbeo 441 791,15 eura (11,2 milionu korun). To odpovídá přibližně 114 průměrným měsíčním reálným čistým mzdám. Průměrné náklady na pořízení domu stejné velikosti v celé Evropě jsou mnohem vyšší, odpovídají 190 mzdám.

Na druhém místě je Irsko se 123 měsíčními mzdami, třetí je Švédsko. Tam je na pořízení domu o rozloze 100 m2 potřeba 129 měsíčních mezd. První pětici doplňují Španělsko a Belgie.

Slováci propadli

Naopak nejhůře je na tom Slovensko, kde lidé na pořízení stejné nemovitosti potřebují zhruba 297 měsíčních mezd. Aby si lidé mohli takové bydlení dovolit, potřebují na to tedy 24 let a devět měsíců. V Česku si lze dům pořídit za 274 mezd. Mezi pět zemí s nejhorší dostupností bydlení dál patří Slovinsko, Černá Hora a Bosna a Hercegovina.

Reklama

Zpráva také uvádí, že nejvyšší prodejní ceny bytů v Evropě jsou ve Švýcarsku, kde je cena za metr čtvereční 14 185 eur, a v Lucembursku, kde je to 8953 eur za metr čtvereční. Naopak nejnižší jsou ceny v Moldavsku, kde je cena 1314 eur za m2 a v Severní Makedonii, kde to je 1420 eur za m2. V Česku cena činí 3900,52 eur za metr čtvereční.

Nejvyšší reálná mzda v Evropě je ve Švýcarsku, v přepočtu 5824 eur (147 200 korun), následuje Dánsko, kde je to 3857 eur (97 500 korun) za měsíc. Nejnižší mzdy mají v Moldavsku, a to 566 eur (14 300 korun) a v Severní Makedonii, kde je to 661 eur (16 700 korun). Průměrnou mzdu v Česku BestBrokers uvádí jako 1420 eur (35 900 korun).

Analytici BestBrokers při zjišťování odhadu reálné dostupnosti bydlení použili průměrné ceny nemovitostí ze srovnávacího webu Numbeo a provedli rozsáhlý průzkum čistých mezd.

Pavel Kliment: Ceny bytů porostou. Ne tak rychle jako nájemné Reality Česko trpí nedostatečnou výstavbou. Každý rok by jen v Praze byla potřeba 20 tisíc nových bytů, což se ani zdaleka neděje. Tento deficit je natolik alarmující, že zasahuje nejenom segment vlastnického, ale i nájemního bydlení. Proč se v tuzemsku staví málo a jak to napravit? Porostou ceny bytů v příštím roce? A jak se bude vyvíjet nájemné? Celý rozhovor s Pavlem Klimentem najdete v tištěném magazínu Realitní Club. Petra Nehasilová Přečíst článek

Brno se dotahuje na Prahu. Ceny nájemného tam vzrostly o tisíce Reality Starší nemovitosti v České republice ve třetím čtvrtletí dál zdražují. Důvodem je kromě jiného vyšší poptávka způsobená lepší dostupností hypoték. ČTK Přečíst článek