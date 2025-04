Obce chtějí stavět dostupné bydlení. Ministerstvo zahltily žádostmi o podporu

O získání podpory na stavbu nebo pořízení obecního cenově dostupného nájemného bydlení je větší zájem, než kolik by umožnila financovat současná vyčleněná částka na program Dostupné bydlení. Připravených je více než 500 projektů v hodnotě 27,7 miliardy korun, tedy čtyřnásobku sumy v programu.

Za půl roku od zahájení projektu byly podány žádosti o podporu za téměř osm miliard korun, což znamená překročení vyčleněných sedmi miliard korun. Vyplývá to z dat poradenské služby Obec ON spravovaného Státním fondem podpory investic (SFPI) a dříve zveřejněných údajů ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Členové vlády dříve uvedli, že by podpora mohla být v případě většího zájmu navýšena. O tom se podle MMR jedná.

Ve více než 500 připravovaných projektech by podle projektu Obec ON, který poskytuje prostřednictvím regionálních center obcím právní a legislativní poradenství, mohlo vzniknout 9500 bytů s nižším než průměrným tržním nájemným. Nárůst počtu žádostí podle SFPI dokazuje, že jsou obce připraveny hrát větší roli v bytové výstavbě. Podíl bytů, které obce staví, se přitom momentálně dlouhodobě drží kolem jednoho procenta, drtivou většinu projektů bytové výstavby realizují soukromí investoři. To podle projektu vede k vyšším nájmům a celkově nepřispívá ke zlepšení špatné bytové situace v Česku.

Mluvčí MMR Karolína Nová řekla, že v tuto chvíli ještě není dokončené hodnocení připravovaných projektů, tedy nelze stoprocentně potvrdit, že všechny dostanou potřebnou podporu. Výsledek tak bude záviset na dokončení hodnocení žádostí, a tedy na finálním součtu proplacené podpory. O možnostech dalšího financování programu podle ní vede v tuto chvíli ministr Petr Kulhánek (za STAN) interní debatu na MMR a také s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Stanjura začátkem února řekl, že výzvy v programu se budou opakovat a objem podpory se bude postupně zvyšovat a podle potřeby uvolňovat.

„V tomto roce spustíme také další dva investiční programy na dostupné byty společně s Národní rozvojovou bankou a Národní rozvojovou investiční. Národní rozvojová banka ve spolupráci s MMR spouští druhý finanční nástroj financovaný z Národního plánu obnovy. Ten uvolní 2,5 miliardy korun, které podpoří vznik nebo rekonstrukci nejméně 800 dostupných bytů. Třetí program bude u Národní rozvojové investiční, což je dceřiná společnost Národní rozvojové banky. V tomto případě vznikne takzvaný koinvestiční fond, který bude spravovat finance státu a soukromých investorů. Nakupovat bude byty, které bude v režimu dostupného bydlení provozovat 20 let,“ řekla Nová.

SFPI spravovaný MMR přijal v programu Dostupné nájemní bydlení po půl roce od spuštění 142 žádostí za 7,98 miliardy korun. Z toho tvořily 2,97 miliardy korun dotace a úvěry 5,01 miliardy korun. Do příštího roku by s podporou mělo vzniknout přes 2000 cenově dostupných nájemných bytů.

Dalibor Martínek: Příští volby budou o děsivé situaci v bydlení Názory Kamarádka má dceru doktorku, manžel dcery pracuje v IT. Vyšší střední třída. Zatím bydlí v pronájmu v centru Prahy, ale chtěli by vlastní. Když zjistili, že by na hypotéce spláceli 70 tisíc měsíčně, protočily se jim panenky. I na ně je to moc. Dalibor Martínek Přečíst článek

Obce stavět neumí. Vyřešit problém nedostupnosti bydlení by jim měl pomoci soukromý sektor, shodli se odborníci Reality Bydlení je tématem, které rozhodne volby v příštím roce. Nedostatek bytů je stále citelnější, stejně jako nárůst jejich cen i nájemného. Vládní dotační program na podporu bydlení ale podle členů Realitního Clubu problém rozhodně nevyřeší. Petra Nehasilová Přečíst článek