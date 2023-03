Skladový gigant CTP loni vydělal 19 miliard

Developerské společnosti CTP, která má silné zastoupení na českém trhu, loni klesl zisk o 22,4 procenta na 796,5 milionu eur (18,7 miliardy korun). Čistý příjem z nájemného firma zvýšila o 38,3 procenta na 452,1 milionu eur. Firma, s jejímiž akciemi se obchoduje na pražské burze, to oznámila na svém webu. Hodnota aktiv podniku loni vzrostla o víc než třetinu na 10,1 miliardy eur.

Reklama

„Během roku jsme viděli silný srovnatelný růst nájmů o 4,5 procenta, podepsali jsme nájemní smlouvy na 1,9 milionu metrů čtverečních,” komentoval loňské výsledky výkonný ředitel CTP Remon Vos. V situaci, kdy je na trhu málo objektů k pronájmu, podle Vose trvá silná poptávka, zejména ve střední a východní Evropě. Firmě spolu s rostoucími nájmy pomáhají také klesající náklady na výstavbu, upozornil.

Dobrá zpráva pro akcionáře

Očištěný zisk na akcii vykázala CTP podle standardů evropské realitní asociace 0,61 eura. „Překonala svůj vlastní odhad, který činil 0,60 eura, a (zisk na akcii) dosáhl tak meziročního nárůstu o 26 procent,” uvedla k výsledkům Olga Švepešová Blaťáková z Fio banky. Pro letošní rok CTP odhaduje zisk na akcii 0,72 eura.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Před šesti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Vedle Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku, Maďarsku a Rakousku. Specializuje se na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí.

Trh se sklady láme u nás rekordy. Proč tedy firmy i investoři míří ven? Reality Česká republika hrála v logistice Střední Evropy vždy docela významnou nebo alespoň zajímavou úlohu. Především to bylo díky centrální poloze a dobré dostupnosti. V poslední době to ale vypadá, že se „vítr obrací“ čím dál více na Polsko, které nabízí spoustu lákadel. Odchází tam nejen firmy, ale i investoři a industriální developeři. Ti, co chtějí zůstat u nás, musí plánovat dlouho dopředu nebo se spokojit s omezenými prostorami. Co dělá Polsko lépe než my? Věra Tůmová Přečíst článek

CTP dokončila v Hradci Králové první z hal, které před lety rozestavěla bez povolení Reality Developerská společnost CTP dostavěla v Hradci Králové první ze dvou hal, které začala před osmi lety budovat bez stavebního povolení. Povolení pro dostavbu hal získala loni, předtím se na legalizaci stavby dohodla s hradeckou radnicí. Druhou halu by společnost chtěla dokončit na jaře roku 2023, oznámila CTP. Logistické haly v Hradci Králové a jeho okolí v poslední době vybudovaly i další firmy. ČTK Přečíst článek

Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard Reality Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia. Věra Tůmová Přečíst článek