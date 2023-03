Developer CTP loni v Česku dokončil další haly, z nájmu utržil 5,5 miliardy

Příjmy z nájmů developerské společnosti CTP, která se specializuje na průmyslové a logistické nemovitosti, se v Česku loni meziročně zvýšily o 13 procent na 230,3 milionu eur (v přepočtu 5,5 miliardy korun). Hrubá hodnota aktiv v ČR přesáhla 5,5 miliardy eur (130,9 miliardy korun), což je proti roku 2021 nárůst o 35 procent.

České portfolio CTP Group, která měla loni celkový zisk 796,5 milionu eur (18,9 miliardy korun) a čistý příjem z nájemného 452,1 milionu eur (10,8 miliardy korun), tvoří největší podíl celé skupiny (37 procent).

CTP v Česku loni rozšířila plochy o 300 tisíc metrů čtverečních. Celkem tak má v tuzemsku 56 parků s rozlohu na 3,8 milionu metrů čtverečních a s obsazeností 97 procent. CTP uvádí, že má na českém trhu s průmyslově-logistickými nemovitostmi trhu podíl 28 procent.

„CTP v České republice nadále potvrzuje svou roli lídra. I přes poměrně náročné období plné neočekávaných událostí se nám v roce 2022 podařilo naplnit cíle a stabilně růst,” řekl David Chládek, generální ředitel CTP pro Českou republiku, která má v ČR 220 zaměstnanců.

V následujících letech chce CTP v Česku zdvojnásobit objem svých obchodních aktiv, do roku 2030 chce navýšit portfolio ročně o 300 tisíc až 500 tisíc metrů čtverečních, což odpovídá růstu přibližně deset procent. Obchodní ředitel CTP pro Česko Jakub Kodr vedl, že jde o ambiciózní plán, ale společnost je velmi flexibilní a umí pružně reagovat na změny trhu.

Loni CTP v Česku nainstalovala na střechách budov v CTParcích fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 15 MWp. S instalacemi solárů začalo CTP v roce 2010 a letos plánuje přidat výkon až 20 MWp. Český tým CTP minulý rok navázal pětiletou spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně pro podporu mladých talentů ve stavebnictví a vysadil 120 tisíc stromů.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v Česku. Před šesti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Vedle Česka působí například i na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku, Maďarsku a Rakousku. Celkem má v deseti zemích deset milionů metrů čtverečních ploch a plánuje počet zdvojnásobit na 20 milionů metrů čtverečních.

