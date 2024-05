Silničáři nedokončí opravu Barrandovského mostu v původním termínu

Silničáři letos nestihnou dokončit opravu Barrandovského mostu v původně avizovaném termínu do konce letních prázdnin. Důvodem je horší kvalita původní betonové konstrukce na okraji mostu, jehož nosnost je menší, než stavbaři předpokládali. Takzvané konzole na severním kraji mostu musí nyní dělníci vyztužit, informovali náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), ředitel Technické správy komunikací Filip Hájek a Lukáš Vráblík z Českého vysokého učení technického. Rozsah dopravních omezení, která na mostě platí, se měnit nebude.

Reklama

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 stavbaři dosud kompletně neopravili. Denně ho přejede na 140 000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

„Každá rekonstrukce je vždy velké dobrodružství, což ví každý, kdo někdy něco opravoval, a bohužel se to ukazuje i tady. V podstatě jde o to, že most má kromě svého jádra i takové konzole, které vybíhají do stran, bohužel se zjistilo, že tyto konzole nejsou tak únosné, jak by měly být,“ řekl Hřib.

Problém silničáři objevili při zahájení betonáže speciálním vysokopevnostním betonem, když se po jeho položení začala původní betonová konstrukce ohýbat, a rozlamovala tak tu novou. Podle Vrábíka nelze takovou vadu zjistit do té doby, než dělníci odstraní kompletně vozovku a další části mostu. Zda se objeví stejný problém také na jižním okraji severního mostu, zatím proto není jasné, podle Vráblíka to ale je možné předpokládat.

Praha se vrhá na mosty. Barrandovský a Libeňský jsou první v pořadí Zprávy z firem Některé pražské mosty jsou stále ve velmi neutěšeném stavu. S příchodem jara se začne pracovat na těch, které jsou na tom nejhůř. A v příštím roce by snad mělo dojít i na rekonstrukci Hlávkova mostu. Michal Nosek Přečíst článek

Provoz ve třech pruzích

Na mostě nyní pracují horolezci, kteří na něj přidělávají konstrukci, která bude konzole podpírat. Teprve poté budou moci dělníci na původní vrstvu nalít nový speciální beton. Posílena bude rovněž celková výztuž mostu.

Silničáři před zahájením prací zjistili, že oproti očekávání jsou v horším stavu předpínací lana, která most drží. Ta nahradí a doplní nová. Na jižním mostě TSK zjistila, že jsou takzvaně prolezlé kabelové kanálky a lana. Při doplňkovém průzkumu se potvrdilo, že i severní most trpí těmito neduhy, to znamená zatékání, reznutí a oslabování průřezu kabelů.

Nynější dopravní opatření se nemění. To znamená, že řidiči po mostě jezdí v obou směrech třemi namísto čtyř jízdních pásů. Zavřena je kvůli plynulosti nájezdová rampa ze Strakonické a řidiči v tomto směru musí využít obratovou rampu na Lihovaru.

Pražany čeká další komplikace v dopravě. Strahovský tunel projde rekonstrukcí za miliardy Reality Pražský Strahovský tunel bude v budoucnu kompletně zrekonstruován. Opravy technologií či vozovky však začnou nejdříve po skončení opravy Barrandovského mostu, která začala před dvěma roky a bude pokračovat v následujících dvou letech. ČTK Přečíst článek