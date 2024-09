Oprava Barrandovského mostu bude dvakrát dražší, i kvůli inflaci

Rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze bude téměř dvakrát dražší, než se předpokládalo. Místo 594,5 milionu bude stát zhruba 1,14 miliardy korun. Důvodem je velmi špatný stav původní konstrukce, inflace nebo použití modernějších technologií, uvedl generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Filip Hájek.

Při započtení nulté fáze oprav, kdy byly opraveny mimo jiné pilíře, páté fáze, v níž TSK sanuje povrchy, a zaplacení správce stavby se pak náklady vyšplhají na téměř 1,31 miliardy korun.

Barrandovský most tvoří dva mosty. Jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je už opraven. Letošní opravy začaly v březnu a potrvají do podzimu. Most je z roku 1983 a denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

„V současné době vidíme, že na první až čtvrté etapě je to navýšení poměrně výrazné, asi 545 milionů. Velká část z toho je inflace, prošli jsme za poslední dva roky největším inflačním skokem. Z ostatních faktorů to zdaleka nejdůležitější je vliv UHPC (speciální beton) materiálu, což je nějakých 20 procent z toho zbytku, ale ta největší část, polovinu toho nárůstu, jde za složitostí pokládky UHPC betonu,“ řekl Hájek.

Odolný, ale drahý

Použití UHPC betonu má oproti tomu běžnému výhodu, že funguje jako izolace a je mnohem odolnější. Zároveň ale vyjde asi desetkrát dráž, a to až na 50 tisíc korun za metr krychlový. Tento speciální beton použili silničáři už v první a druhé etapě oprav loni a předloni. Velký vliv na cenu má rovněž původní konstrukce mostu, která je v mnohem horším stavu, než projektanti a silničáři předpokládali.

Peníze na opravu má TSK ze dvou zdrojů - od Státního fondu dopravní infrastruktury ( SFDI) a od hlavního města. Na pokrytí vyšší ceny přesune volné prostředky od SFDI na opravu mostu. Další pak vezme z projektů, které buď nestíhá uskutečnit, nebo je odkládá kvůli kolizi s opravou Barrandovského mostu. Zbytek pak získá od města.

Dělníci na stavbě ve čtvrté fázi očistili konstrukce a připravili je na pokládku UHPC. Nyní zkontrolují původní beton a provedou kontrolní sondy. Zároveň s tím dělají přípravné práce nutné pro natažení nových lan předpětí mostu. Jakmile připraví podloží, začnou silničáři opravovat římsy na mostě a montovat sloupky a zábradlí.

Jakmile TSK dokončí letošní práce, čeká most ještě poslední pátá etapa, při které budou dělníci sanovat povrchy. Při těchto pracích už nebudou na mostě žádná dopravní omezení.

Zdůvodnění navýšení ceny bude požadovat opoziční ANO, které se na to bude dotazovat na jednání magistrátního dopravního výboru a pokud jej odpovědi primátorova náměstka Zdeňka Hřiba (Piráti) neuspokojí, chce věc řešit na příštím zasedání zastupitelů. „Připravuji řadu detailních otázek k aktuálnímu stavu projektu a k důvodům tohoto nárůstu (ceny),“ uvedl opoziční zastupitel a předseda pražského ANO Ondřej Prokop.

