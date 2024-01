Šéf finského developera: Apetit k růstu v Česku máme, ale brzdí nás byrokracie

Developerská společnost YIT pochází z Finska, kde má více než 100letou historii, a patří tam k těm nejviditelnějším. V Česku skandinávskou know how využívají šestnáctým rokem. A co konkrétně to znamená?

„Finové potřebují mít pevně stanovený řád, který navíc velmi důsledně dodržují. V tom se od nich hodně učíme, i protože jsou v mnoha technologiích dál než my,“ přibližuje Marek Lokaj, šéf developerské skupiny YIT.

Finové jsou podle něj přeborníci efektivní výstavby, nutí je k tomu totiž klimatické podmínky. Zima je tužší a delší. Zároveň vývoj stavebního průmyslu šel v této skandinávské zemi mnohem dál. Pochopili tam, že čas a lidské zdroje jsou alfou omegou v čemkoliv, co děláme, nejenom ve stavebnictví.

„Doba se díky mobilům a internetu obrovsky zrychlila. Jen naše stavebnictví je v podstatě, dnes už můžeme říct i průmyslem 5,0, téměř nedotčené,“ dodává Lokaj.

Naprosto rozdílně funguje ve Finsku i povolovací proces. Stavební povolení tam lze získat za měsíc včetně nabytí právní moci, v Česku to je v průměru pět až sedm let.

„Finové samozřejmě tuto realitu vnímají, a proto i musíme výstavbu plánovat na dlouhou dobu dopředu. Apetit k nakupování máme velký, ale brzdí nás zdlouhavé povolovací procesy,“ dodává Lokaj.

V projektech, které aktuálně YIT staví se zatím staví standartním způsobem. Ve studiích, které má společnost aktuálně na stole, počítá už s prefabrikací.

Marek Lokaj byl hostem podcastu Realitní Club. Epizodu s developerskou společností YIT přineseme již zítra na newstream.cz. Poslechnout si díl budete moci i na vaší oblíbené podcastové platformě. Najdete nás na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

