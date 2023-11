Ruské realitní šílenství v Dubaji opadá. Někteří už na nákup nemají

Chuť Rusů nakupovat nemovitosti v Dubaji opadá a propisuje se to především v segmentu luxusních nemovitostí.

Ruské realitní nákupy v Dubaji se v posledních měsících zpomalují. I kvůli výraznému poklesu ruské měny, píše agentura Bloomberg. A vlna nákupů se postupně proměňuje ve vlnu prodejů. Rusové zhodnocují svoje investice nebo na realitní nákupy zkrátka nemají. Ceny nemovitostí v Dubaji v posledních dvou letech totiž narostly kvůli zvýšené poptávce zhruba o 30 procent.

Významný propad nákup, které potvrzují realitní kanceláře i developeři v Dubaji, se nejcitelněji propisuje v segmentu těch nejluxusnějších nemovitostí. Rusové dávají přednost nemovitostem u pláže, nejčastěji pak nakupovali nemovitosti na umělém ostrově Bluewaters Island.

„Ještě loni byli ochotni nakupovat za velmi vysoké ceny. Neptali se, jestli je to vila za 10 nebo 15 milion dolarů. Brali všechno. Takové částky už ale nyní neutrácí,“ popisuje aktuální situaci na dubajské realitním trhu Arash Jalili, generální ředitel dubajské makléřské společnosti Unique Properties.

Počet transakcí ruských občanů v jeho firmě poklesl o 15 procent, jejich hodnota ale o polovinu.

Ochlazení nákupní horečky má podle dubajských realitních makléřů hned několik důvodů. Za prvé jde o přirozené zpomalení poptávky, protože ti, kteří měli peníze už nakoupili. A jiní Rusové zkrátka přecenili svoje síly. První splátku na nemovitost před zahájením výstavby složili, ty další jsou vyšší, než očekávali. Často se snaží svých podílů zbavit a pokud se jedná o nedokončený dům, musí ho mnohdy prodávat i pod cenou.

Slábnoucí zájem Rusů nahrazuje zvyšující se zájem Evropanů, nejčastěji Britů, Američanů, Indů nebo Číňanů.

