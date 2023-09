Bydlet jako král. Podívejte se, jak vypadá luxusní apartmá v Dubaji za 100 tisíc na noc

Jak vypadá hotelové apartmá, které na jednu noc stojí více než dva průměrné měsíční platy v Česku? Podívejte se v galerii.

Královská či prezidentská apartmá ve většině hotelů představují vrchol přepychu a prostoru. Tady v hotelu Grosvenor House v dubajské čtvrti Marina, která je kolébkou luxusu, jim říkají Royal Suite (v překladu Královská apartmá). V sedmisetpokojovém hotelu mají pouze dvě, a to v devátém a desátém patře. Trochu škoda, když se hotel tyčí do výšky 40. pater. Mimo sezónu vás noc v Royal Suite přijde na 95 tisíc korun na noc, v hlavní sezóně je to ještě o 10 tisíc víc. Podle personálu hotelu bývá apartmá obsazeno tak dvakrát do měsíce.

Prostor je to poslední, co by vám v královském apartmá chybělo. Podívejte se na symbol dubajského luxusu:

Větší než dva pražské byty

Při vstupu do apartmá se před hostem otevírá obrovský otevřený prostor, který slouží jako obývací zóna s obří rohovou pohovkou i televizí. Na ni navazuje jídelní část s velkým jídelním stolem pro deset strávníků. V této „veřejné“ části apartmá nechybí ani toaleta pro návštěvy. Cestou do klidové části míjíme kuchyňku, která je opravdu miniaturní. Jinak se tu prostorem ale opravdu nešetří. Celé apartmá má 200 metrů čtverečních. Tedy zhruba prostor, na který pražští developeři vměstnají i dva byty o dispozici 4+kk.

Ložnice v očích Evropana připomíná spíše taneční sál, její součástí je i malá pracovna a další sezení s pohovkou u okna. Obdobně grandiózní je i koupelna. Jen samotná sprcha je větší než celá koupelna v řadě pražských bytů. Nechybí vířivá vana a ani sauna, kdyby někomu bylo dubajské počasí málo.

Renovace po 20 letech

Hotel myslí i na větší rodiny, kterým jedna ložnice královského apartmá nestačí. Hned vedle Royal apartmá se nachází Grosvenor Suite, který má sice jen 105 metrů čtverečních, ale dvě ložnice a dvě koupelny. Na rozdíl od Royal Suite má také balkon a kuchyň, která nemá dva metry čtvereční. Díky dvěma ložnicím stojí dokonce zhruba o sedm až osm tisíc korun na noc více.

Grosvenor House otevřel svoji první věž v roce 2005, o šest let později přibyla věž druhá. Tower One tak brzy oslaví 20 let, což je v Dubaji věčnost. Není tedy divu, že letošní léto – které je v Dubaji tou nejslabší částí roku – využili k uzavření celých pater a rekonstrukci těch vůbec nejstarších pokojů. V Česku bychom takové pokoje pravděpodobně považovali za zánovní.

