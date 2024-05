Majitel Century 21: Ceny nemovitostí nemají prostor pro pokles. Čechům se vrací chuť nakupovat

Ředitel finančně poradenské společnosti 4fin Holding po dvou letech jednání nedávno převzal českou master franšízu Century 21. A chce z ní vybudovat jedničku trhu. Hodlá propojit finanční a realitní segment do jednoho funkčního celku. „Trh se začíná probouzet. Obchodníkům se zase začíná dařit. Očekáváme tak, že letos porosteme meziročně třeba o třicet procent,“ říká v rozhovoru Tomáš Martinovský, generální ředitel 4fin holding.

Na začátku roku jste převzali českou master franšízu Century 21. Jak dlouho trvala vyjednávaní s investiční společností RSBC, která ji vlastnila?

Samotný transfer trval výrazně déle, než jsme si to malovali. Protože pořídit si master franšízu je velmi složité z hlediska povolování na straně USA. Proces se nakonec protáhl na skoro dva roky. Dlouhodobě jsme totiž vnímali obrovskou příležitost v synergii realitního makléře a finančního konzultanta. Naše realitní kancelář, kterou jsme založili v roce 2019, byla ale spíš malá. Měli jsme něco kolem 60 realitních makléřů a roční obrat zhruba 50 milionů. V dnešní době se ale nedá dělat byznys, když jste malí. Aby se mohla firma rozvíjet potřebuje nějakou velikost. Master franšíza Century 21 nám přišla jako ideální volba.

Spravujeme 25 miliard klientských peněz

V zahraničí patří Century 21 k těm nejsilnějším. Proč tomu tak v Česku není?

Ano, je to tak. Nicméně právě to, že její pozice na českém trhu dlouhodobě neodpovídala její světové pozici, mohli jsme master franšízu získat. Možnost vybudovat ze značky jedničku na tuzemském trhu považujeme za velkou příležitost. A vlastnit ji pro nás znamená i strategickou výhodu pro růst ve finančním segmentu. A naopak. Hodnotou je, že máme vybudovaný nejenom velký kmen makléřů, klientů i dat s tím spojených. Jako velmi důležité vnímám, že jsme získali obrovský profesionální tým s dlouholetými zkušenostmi z trhu.

Vnímáte nemovitosti jako investici, která oproti finančním produktům dává větší logiku? Proto jste vstoupili na realitní trh?

Myslím si, že jde spíš o diverzifikaci portfolia. Něco jako nejlepší úložka zkrátka neexistuje. A pokud vám to někdo tvrdí, byl bych na pozoru. Nicméně z pozice 4fin se chceme do pěti let stát největším majetkovým správcem. Aktuálně máme ve správě asi 25 miliard klientských peněz. Věříme, že do pěti let by to mohlo být až 100 miliard. Z logiky věci je pak jasné, že musíme mít v portfoliu nemovitosti a musíme se naučit o ně klientům starat. K tomu nám má pomoci velká stabilní značka poskytující nejlepší možný servis právě pro správu nemovitostí, ať už je to prodej nebo nákup.

Chceme se stát největší správcovskou firmou

Zůstane to u správcovství nebo třeba uvažujete ještě o developmentu?

V rámci 4fin holdingu máme už nyní divizi, kterou bych sice developmentem nenazýval, ale blíží se tomu. Jde spíš o výkup, rekonstrukce a vrácení nemovitosti zpátky na trh. Protože samozřejmě s takto velkou sítí realitních makléřů se dostáváte často k zajímavým nabídkám. V tomto ohledu jsme ale na začátku s tím, že do budoucna v tom vidíme poměrně velký potenciál.

Typově jde o jaký typ nemovitostí?

Naším typickým projektem je například rodinný dům, který rozdělíme na čtyři bytové jednotky, zrekonstruujeme je a vrátíme je do oběhu.

Uplynulé dva roky zažíval realitní trh jakési zamrznutí. Očekáváte, že se to změní a vaše firma bude růst?

My jsme vlastně mezi rokem 2021 a 2022 zásadní zamrznutí nepocítili, měli jsme výsledky obdobné těm předchozím letům. Samozřejmě já bych si přál, abychom rostli v řádu desítek procent, ale když se podíváte na čísla z trhu, tak jsou to dobré výsledky. Dařilo se nám navzdory složité situaci udržet obrat, který jsme měli v předchozím roce. Aktuálně se těším z toho, že trh se začíná probouzet. Obchodníkům se zase začíná dařit. Očekáváme tak, že letos porosteme meziročně třeba o třicet procent.

Čechům se vrací chut kupovat nemovitosti

Bude se nakupovat?

Určitě. Ono už se nakupuje a zájem je, řekněme dvojnásobný, někde i vícenásobný. Tedy z hlediska počtu prohlídek. V minulém roce se na nemovitosti ani nikdo nechodil dívat. Nemyslím si, že by to bylo kvůli ceně, zkrátka lidé necítili nakupovací sentiment.

Jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí?

Tak já nejsem kovaný expert, samozřejmě to ale sleduji. Upřímně si nemyslím, že ceny by měly ještě prostor klesat. Hodně záleží na regionu a na typu nemovitosti. Určitě ale nejsem nějaký příznivce katastrofických scénářů. Očekávám, že s klesajícími úrokovými sazbami a inflací se vrátí lidem chuť kupovat.

Tomáš Martinovský

Je generálním ředitelem 4fin holding. Ve financích podniká více než 16 let. V čele společnosti 4fin holding bude řídit nejen síť f inančního poradenství, ale také realitního zprostředkování a developmentu výstavby a rekonstrukcí bytů.

