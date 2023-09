Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad se prodraží o desítky milionů korun

Za dlouho plánovanou rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad zaplatí pražský magistrát sdružení firem Auböck a Gardenline zhruba 395 milionů korun bez DPH. Náměstí na pomezí Vinohrad a Žižkova čeká na úpravy přes 20 let, práce by měly začít letos a zahrnují rozšíření prostoru pro pořádání akcí či výsadbu nových stromů.

„Cílem je vytvoření adekvátního důstojného předprostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, vytvoření kvalitního pobytového veřejného prostranství, zvýšení pěší prostupnosti náměstí, zvýšení pobytové atraktivity místa a zvýšení bezpečnosti obyvatel,“ stojí ve schváleném dokumentu. Cena je oproti původnímu předpokladu o něco vyšší, zadání tendru uvádělo předpokládanou hodnotu 309 milionů korun bez DPH.

Před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně postaveném podle návrhu slovinského architekta Joža Plečnika na přelomu 20. a 30. let minulého století vznikne nové prostranství pro pořádání veřejných akcí. Bude ho lemovat alej platanů, součástí návrhu je i vybudování retenční nádrže pro zavlažování zeleně. „Obnova řeší kompletní plochu náměstí, včetně technické infrastruktury, mobiliáře, ploch chodníků po obvodu náměstí a přilehlou ulici Lucemburská,“ uvádí dále dokument.

Projekt rekonstrukce připravila Praha 3 a následně se domluvila s magistrátem na tom, že jej město převezme a práce zaplatí. O úpravách náměstí se dlouho diskutovalo, původní návrh v minulosti vyvolal mezi místními obyvateli kritiku. Nelíbil se jim například záměr odstranit fontánu nebo podle nich nedostatečné množství zeleně. Minulé vedení Prahy 3 nechalo projekt upravit i se zapojením místních obyvatel. Aktuální verze počítá se zachováním fontány a zeleně podle zástupců městské části přibude.

Pražský dopravní podnik rovněž předloni v září na náměstí zahájil opravu stanice metra. Vznikají tam nové výtahy pro vozíčkáře a rodiče s kočárky, podnik také vyměňuje eskalátory a opravuje další části stanice. Od ledna letošního roku je kvůli pracem stanice na deset měsíců uzavřena. Magistrát již delší dobu připravuje i kompletní rekonstrukci Vinohradské ulice, ale zatím není jasné, kdy začne.