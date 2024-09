OBRAZEM: Praha zrekonstruuje unikátní Desfourský palác

Praha plánuje za 751,3 milionu korun zrekonstruovat prázdný Desfourský palác na Florenci, který má svěřený do péče Muzeum hlavního města Prahy. Zatím není jasné, kdy opravy začnou, podle primátorova náměstka pro kulturu Jiřího Pospíšila (TOP 09) to bude zřejmě až v příštím volebním období. Palác, který je památkově chráněn, se nachází v ulici Na Florenci nedaleko hlavní budovy muzea, jehož zřizovatelem je hlavní město.

K rekonstrukci nechává muzeum podle schváleného dokumentu zpracovat studii od architekta Jakuba Cíglera. „Palác je v současnosti v havarijním stavu a na základě vyjádření odborného statika je do něho přísný zákaz vstupu. Budova chátrá a její rekonstrukce je pro muzeum absolutní prioritou,“ stojí v dokumentu.

Podle Pospíšila je pondělní rozhodnutí rady prvním krokem, příprava rekonstrukce nicméně ještě nějakou dobu potrvá. „Zatím to nemá konkrétní časový rámec, asi to bude spíš v dalším volebním období,“ řekl. Studie podle něj bude hotová příští rok.

Do rohového domu by se po rekonstrukci měla přesunout administrativní část muzea, která je teď umístěná v objektu v Kožné ulici. „Zároveň by měl být palác interaktivním prostorem, který bude zprostředkovávat program pro různé cílové skupiny se zaměřením na historii, současnost a budoucnost Prahy," uvádí dokument. Na půdě paláce bude výhled na Prahu, restaurace a prostor pro krátkodobé pronájmy.

Desfourský palác byl postaven v pozdně klasicistním stylu v letech 1845 až 1847. Architektem byl Josef Kranner, který jej vybudoval pro hraběte Desfours-Walderode. Uvnitř se částečně zachovaly původní interiéry, trojramenné vysuté mramorové schodiště, mozaikové parketové podlahy a další cenné předměty jako lustry, vitráže a kachlová kamna.

