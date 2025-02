Projekt Cihelna Slavkov získává financování od silného mezinárodního partnera

Investiční skupina YD Capital a fond mezinárodní investiční společnosti Albatris spojily síly v rámci projektu Cihelna Slavkov. Tento první společný projekt představuje ambiciózní development, který otevírá cestu k potenciální širší spolupráci skupiny YD a investičního fondu Albatris.

„Naše spolupráce s fondem Albatris vznikla velmi přirozeně při diskusích o investičních příležitostech na českém trhu. V projektu Cihelna Slavkov jsme našli ideální příležitost pro zahájení společné cesty,“ říká Pavel Rydzyk, zakladatel a majitel skupiny YD Capital. „Jde o dlouhodobý developerský projekt s významným potenciálem, kde můžeme naplno využít zkušenosti obou týmů.“

YD Capital, založená v roce 2019, se již etablovala jako respektovaný hráč na realitním trhu. Její strategicky tvořené portfolio se skládá především z výnosových nemovitostí v prémiových lokalitách a z developerských projektů. Projekt Cihelna Slavkov představuje významnou součást portfolia skupiny, kde YD Capital díky partnerství s fondem Albatris konsolidovala vlastnickou strukturu.

„Projekt Cihelna Slavkov dobře zapadá do naší 'private credit' investiční strategie. YD Capital uplatňuje profesionální přístup k developmentu a asset managementu. Společně jsme dokázali najít cestu, která přináší kvalitní zabezpečení investice našeho fondu a zároveň oběma stranám poskytuje atraktivní investiční podmínky. To nás přesvědčilo o správnosti našeho rozhodnutí vstoupit do tohoto projektu,“ vysvětluje Roman Binter, managing partner fondu Albatris. „Kvalita projektu Cihelna Slavkov, ale i profesionalita týmu YD Capital při dosavadních jednáních nás vedou k úvahám o možném rozšíření naší spolupráce i na další projekty v budoucnu,“ dodal Binter.

V rámci projektu Cihelna Slavkov obě investiční skupiny cílí na zajímavé IRR a atraktivní výnosy pro investory v rozmezí 9 až 15 procent ročně, což odpovídá výrazně nadstandardní výkonnosti u prémiových developerských projektů. „Spojení našich zkušeností s know-how Albatris vytváří ideální podmínky pro maximalizaci potenciálu projektu Cihelna Slavkov,“ konstatoval Pavel Rydzyk. „Věříme, že úspěšná realizace tohoto projektu může být základem pro další společné investiční příležitosti.“

Partnerství YD Capital a Albatris na projektu Cihelna Slavkov představuje spojení lokální expertízy s mezinárodním know-how a kapitálovou silou. „Tato spolupráce ukazuje, že český realitní trh je atraktivní i pro významné mezinárodní investory, a my jsme připraveni být jejich spolehlivým lokálním partnerem,“ uzavírá Pavel Rydzyk.

