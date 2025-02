Hypotéky zlevňují jen pozvolna. Zahýbou se sazbami jarní akční nabídky?

V příštích měsících lze podle odborníků očekávat výraznější snížení sazeb. Banky v tomto období přichází s jarními akčními nabídkami.

Průměrná sazba hypoték na počátku února opět nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,02 procentního bodu na 5,11 procenta. Je tak na nejnižší úrovni od jara 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Zatím se naplňují odhady o mírném poklesu až stagnaci sazeb na počátku letošního roku. Nové hypotéky ale lze u některých fixací a při odhadní ceně nemovitosti (LTV) pod 80 procent sjednat se sazbami přibližně o tři čtvrtě procentního bodu nižšími. Na druhou stranu se na trhu stále objevují nabídky s dvoucifernými sazbami,“ řekl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

V příštích měsících lze podle něj očekávat přeci jen výraznější snížení sazeb. „Banky totiž v tomto období přichází s jarními akčními nabídkami, které jsou postaveny na nižších úrokových sazbách,“ dodal.

Rozhodne konkurence

Podle expertů je pro trh vždy podstatné, co udělají tři největší hypoteční hráči – Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. „Konkurence mezi bankami je jedním z faktorů, který by mohl s cenou hypoték zahýbat. Jak už jsme viděli u akcí některých bank, snižování sazeb je mírné, ale pokud se přidají další hráči, může se efekt projevit výrazněji,“ uvedl vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Vývoj hypotečního trhu je podle něj problémem pro domácnosti, kterým letos končí fixace jejich úvěru. Mnozí Češi si před pěti lety zajistili výhodné sazby kolem dvou procent. Zatímco v roce 2020 se průměrná sazba hypoték podle Hypoindexu pohybovala v lednu a únoru kolem 2,4 procenta a v prosinci téhož roku kolem dvou procent, dnes se úrokové sazby pohybují kolem pěti procent. Rozdíl v měsíčních splátkách je tak v tisících korun.

Měsíční splátka hypotečního úvěru 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,11 procenta činí v únoru 20 692 korun. Ti, kteří si nyní berou hypotéku, ušetří z rodinného rozpočtu každý měsíc více než 1000 korun ve srovnání se situací před rokem. V únoru 2024 měsíční splátka v tomto modelovém příkladu dosahovala 21 703 korun při nabídkové sazbě 5,6 procenta.

