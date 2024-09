Prodej nových bytů byl o prázdninách ještě vyšší než v prvním pololetí

Nové byty se o prázdninách prodávaly zatím nejlépe z celého roku. Letos tak vůbec nenastalo typické letní zpomalení trhu. Prodeje v červenci i srpnu byly v Praze vyšší, než byl dosažený měsíční průměr za první pololetí 2024. Ten činil 524 bytů. Podle dat analytické společnosti BuiltMind se v Praze v červenci prodalo 567 nových bytů, v srpnu pak 621 jednotek. Ve srovnání s loňskými letními prázdninami to znamená meziroční nárůst o téměř 148 procent.

Velký zájem o pořízení nového bydlení se už odrazil v cenách. Průměrná nabídková cena v metropoli dosáhla podle dat agentury BuiltMind k letošnímu 31. srpnu 156 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco o rok dřív činila 152 tisíc korun za čtvereční metr.

Nejenže okurková sezóna letos pražský rezidenční trh úplně minula, novým trendem je také zvýšená poptávka po větších bytech. „Rostoucí zájem o větší dispozice pozorujeme už od loňského podzimu,“ říká CEO BuiltMind Martin Decky.

Dokládají to i prodejní statistiky developerské firmy J&T Real Estate (JTRE), která letos na jaře spustila prodej 182 bytů z první etapy svého projektu Nový Rohan v pražském Karlíně. „Konkrétně v této lokalitě registrujeme zájem o byty s větší rozlohou. Jen během tří měsíců jsme prodali polovinu bytů 3+kk a 4+kk v nabídce. Běžné je také propojování dvou menších bytů v rámci klientských změn,“ popisuje člen představenstva JTRE Jiří Ochetz.

Zkušenost developera JTRE potvrzují data analytiků společnosti BuiltMind. „Z nabídky developerských firem v Praze nyní mizí nejrychleji byty 3+kk. Vysoká poptávka se projevuje i změnami v cenících. U dispozic 3+kk už v letošním druhém čtvrtletí byla průměrná cena za metr čtvereční (156 tisíc korun) vyšší než už 2+kk (153 tisíc korun), a nadále roste,“ upřesnil Decky. Pořízení nového bytu 3+kk v Praze tak nyní vyjde v průměru na 13 milionů korun, 2+kk stojí v průměru 8,5 milionu korun.

Přesto je poptávka po novém bydlení po propadu z předchozích dvou let znovu vysoká. „Už v říjnu zařadíme do nabídky Nového Rohanu další bytový dům Barbora s 80 byty,“ uvedl Ochetz. Podle statistik společnosti BuiltMind je Nový Rohan aktuálně nejprodávanějším pražským rezidenčním projektem v prémiové kategorii nad 160 tisíc korun za metr čtvereční.

