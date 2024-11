Praha stále nemá stavební povolení na opravu Libeňského mostu

Praha a její firma Technická správa komunikací (TSK) zatím nemají stavební povolení na rekonstrukci Libeňského mostu, nyní řeší úpravy záměru na základě požadavků majitelů okolních nemovitostí. Až po vydání povolení bude možné určit, zda projekt odpovídá původnímu tendru na rekonstrukci, což požaduje opoziční ANO. Na dnešním jednání zastupitelů města to řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Část soumostí již dělníci zbourali, TSK ve středu ohlásila, že v pondělí přestanou po mostě jezdit tramvaje a nahradí je autobusy.

Opozice dlouhodobě kritizuje, že i když původní tendr zahrnující jak přípravu projektu, tak stavbu počítal s rekonstrukcí mostu podle zpracované studie, nakonec z původní konstrukce zůstane jen minimum. „Z citlivé rekonstrukce bude demolice a postavení nového mostu,“ řekla Radmila Kleslová (ANO). Dodala, že z logiky věci je tak namístě se ptát, zda bude nová podoba projektu splňovat podmínky dané zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Komplikace pro dopravu

Zastupitelé již začátkem roku pověřili Hřiba, aby jim k tomu podal informaci, v usnesení však scházel termín. Dnes zástupci ANO kritizovali náměstka za to, že informaci podal pozdě a až po urgenci ze strany kontrolního výboru. „Vadí mi, že se prodlužuje doba, kdy na mostě není doprava,“ řekl pak Jan Čižinský z opoziční Prahy Sobě.

Hřib uvedl, že již uskutečněná demolice takzvaného inundačního mostu zcela určitě odpovídá původnímu zadání soutěže. To, kolik zůstane z původního soumostí zachováno, pak podle něj bude jasné až po dokončení projektu a získání stavebního povolení. „Jsou tam požadavky třeba vlastníků sousedních nemovitostí, které my musíme respektovat, pokud to vůbec někdy chceme udělat,“ řekl náměstek.

Podle informačního tisku pro zastupitele je už nyní jasné, že finální podoba projektu se bude lišit od původní studie, na jejímž základě město rozhodlo o rekonstrukci. Z popudu jednoho z účastníků původního tendru se zakázkou zabývá také antimonopolní úřad (ÚOHS), který zatím nepravomocně rozhodl ve prospěch hlavního města a po podaném rozkladu nyní věc řeší znovu.

TSK ve středu oznámila, že od pondělí přestanou na mostě přes řeku jezdit tramvaje a nahradí je autobusy. Důvodem je podle firmy dlouhodobě špatný stav mostu a také to, že s nynějším ochlazením hrozí, že by most mohl být pro tramvaje kvůli počasí náhle uzavřen. To kritizuje Praha Sobě, která vládne v Praze 7. „Odůvodnění nízkými teplotami je zavádějící a slouží jen jako zástěrka dlouhodobé snahy rekonstrukci mostu prodloužit a prodražit. Nemá podklad v žádném odborném posudku, naopak je v rozporu s tím, k čemu došli experti z Kloknerova ústavu,“ uvedl šéf strany Adam Scheinherr.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty, byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebyl opravován. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě. Nakonec zřejmě vznikne na původních pilířích replika hlavního mostu podle Janákova návrhu.