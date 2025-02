Novou podobu ostravské Žofinky navrhnou tři architektonické týmy

Čtvrť má vzniknout mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovice. Brownfield Žofinka má rozlohu zhruba 20 hektarů, zastavěno by mělo být přibližně 412 000 metrů čtverečních.

Podobu nové ostravské čtvrti Žofinka, kterou chce v místě bývalé struskové haldy Žofinské huti vybudovat soukromý investor, navrhnou tři architektonické týmy. Porota je vybrala na základě návrhů v prvním kole urbanisticko-architektonické soutěže, kterou pořádá investor spolu s městem Ostrava.

Porota finalisty vybrala ze sedmi soutěžních týmů z Česka i zahraničí. Zvolení finalisté nyní své koncepty dopracují do podrobnějšího návrhu. „Pro rozvoj Ostravy je kvalitní architektura klíčová. U takto pro město důležitého projektu je urbanisticko-architektonická soutěž nezastupitelná, neboť přináší mnoho pohledů, variant i možností, jak k řešené lokalitě přistupovat a jak ji lze uchopit. V rámci této soutěže se sešly velmi inspirativní a zajímavé návrhy, některé byly dokonce velmi odvážné,“ uvedla primátorova náměstkyně a členka soutěžní poroty Lucie Baránková Vilamová (ANO).

Ve finále se bude rozhodovat mezi návrhy pražské kanceláře Pavel Hnilička Architects+Planners, sdružením českého Studia Perspektiv se slovenskými Marko & Placemakers a dánským ateliérem ADEPT, který se soutěže účastní s českým ateliérem.tečka, krajinářským studiem VEN.KU architekti a studiem ohboi. Dánské studio ADEPT loni vyhrálo mezinárodní architektonickou soutěž na podobu mrakodrapu Ostrava Towers Complex v centru města.

„Nyní mají vybrané soutěžní týmy čas na dopracování svého návrhu, který odevzdají již na začátku dubna. Následně proběhne třetí soutěžní workshop, na němž porota vybere vítězný návrh,“ řekla Karolína Koupalová z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje. Do soutěže se může zapojit také veřejnost. Zájemci budou mít možnost vyjádřit se k odevzdaným návrhům, které budou letos v dubnu vystaveny ve veřejném prostoru. Komentáře pak budou předány soutěžní porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování.

