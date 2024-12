Místo staré fabriky nový hotel. Stát rozdělí dvě miliardy na proměnu brownfieldů

Cílem výzvy je přeměna zastaralých a technicky nevyhovujících budov na moderní a plně funkční podnikatelské objekty v oblasti cestovního ruchu.

Reklama

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) rozdělí dvě miliardy korun na využití brownfieldů pro cestovní ruch. O dotace na přeměnu zastaralých budov budou moci malí a střední podnikatelé žádat od 17. února do 31. října příštího roku na webu. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Program Renovace brownfieldů pro cestovní ruch je financovaný z evropských peněz.

„V rámci výzvy je možné využít dvě aktivity, buď transformaci brownfieldů, nebo renovaci nemovitých kulturních památek. Cílem výzvy je přeměna zastaralých a technicky nevyhovujících budov na moderní a plně funkční podnikatelské objekty v oblasti cestovního ruchu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). V případě první aktivity budou moci firmy podle informací na webu získat tři miliony až 100 milionů korun, u druhé od tří milionů do 50 milionů korun.

Peníze budou podnikatelé čerpat z evropského Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který má skončit v roce 2027. Připraveno je v něm celkem 81,5 miliardy korun. Navazuje na skončený Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který mezi lety 2014 až 2020 rozdělil 100 miliard korun.

Za letošní první tři čtvrtletí se v českých hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 17,8 milionu hostů, meziročně o 2,8 procenta více. Stoupl i počet přenocování, a to o 1,2 procenta na 45,4 milionu, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Domácích hostů se podle nich ubytovalo o 1,9 procenta méně, naopak cizinců o 9,3 procenta více.

Reklama

Revitalizovat brownfield je drahé a složité. A pro developery extrémně lákavé Reality Většina developerských společností staví nebo chce stavět na brownfieldech, tedy na zanedbaných a nevyužívaných areálech. A to přestože to může být o 14 procent dražší než na nezastavěném pozemku. Vyplývá to z dat analytické společnosti CEEC Research. ČTK Přečíst článek

Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov. Po 20 letech se začne v brownfieldu stavět Reality Po více než 20 letech se začne měnit jeden z největších pražských brownfieldů – Nákladové nádraží Žižkov. Už dnes by pražští radní totiž měli rozhodnout o odkupu tamní památkově chráněné budovy. Za objekt a přilehlé pozemky, kde má vzniknou tramvajová linka, má hlavní město zaplatit víc než miliardu. Informaci serveru newstream potvrdil Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3. Petra Nehasilová Přečíst článek