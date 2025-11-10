OBRAZEM: Pevnost z oceli a skla. JPMorgan otevřel nové sídlo za čtyři miliardy dolarů
Největší banka světa, JPMorgan Chase & Co., slavnostně otevřela své nové globální sídlo na adrese 270 Park Avenue v New Yorku. Mrakodrap vysoký 423 metrů se stal novou dominantou města. Předseda představenstva a generální ředitel Jamie Dimon označil projekt za „dar městu“, zatímco autor new age literatury Deepak Chopra, který se podílel na návrhu interiérů budovy, při jejím slavnostním otevření uvedl, že budova má připomínat, že „skutečnou měnou života je vědomí“.
Architektonický návrh pochází z dílny Normana Fostera, jehož studio Foster + Partners je podepsáno i pod londýnským sídlem agentury Bloomberg. Nová budova má masivní tvar složený z pravoúhlých bloků a podle Fostera „zabírá mřížku“ newyorských ulic. Na rozdíl od jeho jiných projektů, jako je ikonický londýnský Gherkin, působí 270 Park těžce a monumentálně. Mnozí kritici tvrdí, že jde spíše o Dimonovu budovu než Fosterovu – samotný šéf banky prý osobně zasahoval do architektonických rozhodnutí i vývoje projektu.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si nové sídlo JPMorgan
Budova za miliardy dolarů
Budova stála podle JPMorgan čtyři miliardy dolarů a vznikla po demolici původního sídla – elegantní Union Carbide Building z 50. let, které bylo ještě nedávno považováno za jednu z největších ekologických rekonstrukcí na světě. Demolice vyvolala mezi architekty značnou kritiku, uvedla agentura Bloomberg.
Nové sídlo přesto přináší moderní technologie a luxusní vybavení. Nabízí 19 restaurací a kaváren, dvě venkovní zahrady, meditační místnosti, fitness centrum, kadeřnictví i wellness zónu. O provoz gastronomických prostor se stará slavný restauratér a držitel Michelina Danny Meyer. Architekti společnosti Gensler a tým kolem Chopry navrhli interiéry tak, aby podporovaly zdravé pracovní prostředí a přísun čerstvého vzduchu.
Technicky patří 270 Park k nejambicióznějším projektům posledních let. Budova využívá 95 tisíc tun oceli – o 60 procent více než Empire State Building – a je napájena zcela vodní energií. Disponuje také systémem LEED Platinum, i když kritici upozorňují, že jeho metodika nezohledňuje uhlíkovou stopu samotné výstavby.
Na fasádě se má koncem roku objevit umělecká instalace Celestial Passage od světelného umělce Lea Villareala, která má tvořit „jemně se vlnící monochromatické světlo“. JPMorgan doufá, že se stane stejně oblíbenou jako Villarealovo nasvícení sanfranciského Bay Bridge.
Budova, která je dvakrát vyšší než její předchůdkyně, se rychle stala novou dominantou newyorské Midtown Manhattan. Podle komentátorů její monumentální styl symbolizuje konec pokory, kterou finanční svět projevil po krizi v roce 2008. JPMorgan tak nejen potvrdil svou pozici největší banky světa, ale také se zařadil mezi nejvlivnější světové realitní developery.
