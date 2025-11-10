Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Pevnost z oceli a skla. JPMorgan otevřel nové sídlo za čtyři miliardy dolarů

Nové sídlo JPMorgan Chase & Co
JPMorgan, užito se svolením
Největší banka světa, JPMorgan Chase & Co., slavnostně otevřela své nové globální sídlo na adrese 270 Park Avenue v New Yorku. Mrakodrap vysoký 423 metrů se stal novou dominantou města. Předseda představenstva a generální ředitel Jamie Dimon označil projekt za „dar městu“, zatímco autor new age literatury Deepak Chopra, který se podílel na návrhu interiérů budovy, při jejím slavnostním otevření uvedl, že budova má připomínat, že „skutečnou měnou života je vědomí“.

Architektonický návrh pochází z dílny Normana Fostera, jehož studio Foster + Partners je podepsáno i pod londýnským sídlem agentury Bloomberg. Nová budova má masivní tvar složený z pravoúhlých bloků a podle Fostera „zabírá mřížku“ newyorských ulic. Na rozdíl od jeho jiných projektů, jako je ikonický londýnský Gherkin, působí 270 Park těžce a monumentálně. Mnozí kritici tvrdí, že jde spíše o Dimonovu budovu než Fosterovu – samotný šéf banky prý osobně zasahoval do architektonických rozhodnutí i vývoje projektu.

Budova za miliardy dolarů

Budova stála podle JPMorgan čtyři miliardy dolarů a vznikla po demolici původního sídla – elegantní Union Carbide Building z 50. let, které bylo ještě nedávno považováno za jednu z největších ekologických rekonstrukcí na světě. Demolice vyvolala mezi architekty značnou kritiku, uvedla agentura Bloomberg.

Nové sídlo přesto přináší moderní technologie a luxusní vybavení. Nabízí 19 restaurací a kaváren, dvě venkovní zahrady, meditační místnosti, fitness centrum, kadeřnictví i wellness zónu. O provoz gastronomických prostor se stará slavný restauratér a držitel Michelina Danny Meyer. Architekti společnosti Gensler a tým kolem Chopry navrhli interiéry tak, aby podporovaly zdravé pracovní prostředí a přísun čerstvého vzduchu.

Technicky patří 270 Park k nejambicióznějším projektům posledních let. Budova využívá 95 tisíc tun oceli – o 60 procent více než Empire State Building – a je napájena zcela vodní energií. Disponuje také systémem LEED Platinum, i když kritici upozorňují, že jeho metodika nezohledňuje uhlíkovou stopu samotné výstavby.

Na fasádě se má koncem roku objevit umělecká instalace Celestial Passage od světelného umělce Lea Villareala, která má tvořit „jemně se vlnící monochromatické světlo“. JPMorgan doufá, že se stane stejně oblíbenou jako Villarealovo nasvícení sanfranciského Bay Bridge.

Budova, která je dvakrát vyšší než její předchůdkyně, se rychle stala novou dominantou newyorské Midtown Manhattan. Podle komentátorů její monumentální styl symbolizuje konec pokory, kterou finanční svět projevil po krizi v roce 2008. JPMorgan tak nejen potvrdil svou pozici největší banky světa, ale také se zařadil mezi nejvlivnější světové realitní developery.

Růst míry nezaměstnanosti v Česku odráží ovšem také další, krátkodobější či sezónní faktory. Například letos pokulhává poptávka po vánočních brigádnících. Není tedy tak jako v minulých letech kompenzován výpadek v poptávce po brigádnících, jenž tradičně nastává se skončením prázdnin a léta, kdy ochabuje sháňka po sezonních pracovních například v gastronomickém segmentu. Snižování stavu zaměstnanců v průmyslu část takto propouštěných vede do nového zaměstnání ve sféře služeb, třeba právě v oblasti gastropodnikání, nebo v oblasti logistiky či e-commerce, kteréžto segmenty pak vykazují nižší poptávku po brigádnících. Navíc v logistice či e-commerce pokročila automatizace a robotizace, které opět snižují poptávku po pracovnících z masa a kostí.  

Počet OSVČ v Česku stoupl
iStock
ČTK
ČTK

Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl za letošní tři čtvrtletí o 27 tisíc na rekordních 1,182 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28 tisíc.

Nejvíce podnikatelů je podle dat správy evidováno v Praze, a to 222 tisíc. Ve Středočeském kraji jich je 168 tisíc a v Jihomoravském kraji 132 tisíc. Ze všech osob samostatně výdělečně činných se počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, zvýšil o 15 tisíc na 696 tisíc. Počet lidí, kteří ji mají jako vedlejší výdělek, vzrostl o 12 tisíc na 486 tisíc, ukazují údaje ČSSZ.

Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci dříve uvedli, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají podle odborníků živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem, vyplývá z veřejných zdrojů. Práci u těchto firem našla více než třetina všech zaměstnanců.

Nejdůležitější je pro mě svoboda, říká Kamila Paličková

Newstream TV

Moderátorka Eva Čerešňáková si do svého pořadu Eva Talks pozvala mentorku a podnikatelku Kamilu Paličkovou. Kamila patří mezi výrazné osobnosti českého mentoringu. „Dnes pomáhám podnikatelkám rozvíjet prodej, marketing a důvěru,“ říká.

