Nejdůležitější je pro mě svoboda, říká Kamila Paličková

Na účtech českých bank leží asi čtyři biliony korun. Češi finance nechávají ležet ladem. Nevědí, jak je výhodně zhodnotit. Investování nerozumí, nevědí, co s penězi. Obecně Češi neinvestují. Obchodníci s finančními produkty vycítili možnost. Nyní přichází na trh portál Investona, platforma, stojící na základech obchodníka s cenným papíry Colosseum.
Colosseum v roce 2019 převzali od Štěpána Pírka, tehdy majoritního vlastníka, Radek Stacha a Josef Eim. Tito dva investiční matadoři se rozhodli přestavět celou strukturu společnosti a vymyslet produkt pro „celé Česko“.
Noví majitelé, nový směr
„Chceme rozinvestovat všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají investování,“ říká zakladatel a duševní otec Investony Radek Stacha (na úvodním snímku). A dodal, že Investona nabízí přístupné a snadno pochopitelné investování pro každého. „Změnili jsme celé vnitřní nastavení firmy. Důležité bylo, že jsme měli licenci pro obchodování s cennými papíry od ČNB,“ říká Stacha. Proto šel do Colossea.
Stacha celou společnost přestavěl a nastavil nový směr. Hlavní tezí nové investiční společnosti je „rozinvestovat“ všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají Češi investování. Nejen Pražáci, ale aby i lidé z Jevíčka věděli, že mohou zhodnotit své peníze.
Investujte třeba jen stovkou měsíčně
Investona chce být jednoduchá, pochopitelná pro každého. Základní částka pro investování je sto korun měsíčně. Zároveň se snaží co nejvíce zjednodušit možnosti investování.
„V Česku investuje do akcií asi deset procent lidí, v USA asi 60 procent. Hlavní potřeby jsou zajistit se na důchod, a splnit si sny,“ uvedl Patrik Novotný, investiční šéf Investony. Investona chce do dvou let nabrat sto tisíc nových klientů. Nyní jich má necelých dvacet tisíc.
„V Colosseu jsem začínal s tím, že přesměrujeme společnost z obchodníka s cennými papíry na zájem o člověka. Budeme nabízet jednoduché produkty,“ říká Stacha. Nyní představil, na čem dlouho dělali. „Máme víc než čtyři miliardy korun peněz pod správou. Plán je získat dalších deset miliard korun. Chceme zainvestovat celé Česko,“ říká Stacha.
Tři strategie, žádné složitosti
Investona nabízí tři základní investiční plány. Konzervativní, s výnosem kolem pěti procent. Vyvážený, s výnosem okolo osmi procent. A „dynamický“ s výnosem kolem deseti procent. V dynamickém je asi dvouprocentní zastoupení kryptoměn, nejdivočejšího aktiva vzhledem k výkyvům trhu. Platforma chce být jednoduchá a srozumitelná, to je její motto. Proto jen tři produkty. Chce tím oslovit lidi, kteří mohou investovat, ale investicím se příliš nevěnují.
Téma investic do investičních fondů, kde je na trhu tisíce možností, je nyní velmi žhavé. Věnují se mu banky se svými investičními produkty, ale také nově se rodící investiční společnosti jako je Portu, XTB nebo Fondee.
Investona z Colossea se chce zařadit mezi ně, chce zjednodušit možnosti a přiblížit se neinformovaným klientům. Nabízí možnost investovat jenom do 59 fondů, takzvaných ETF. „Rozdíl mezi našimi třemi strategiemi je poměr konzervativních a dynamických složek. Nabízíme výběr akcií, nabízíme i nejžádanější české akcie,“ říká finanční ředitel firmy a tvůrce investičních portfolií Patrik Novotný.
Marketingová ofenziva
U Investony klient neplatí ani vstupní ani výstupní poplatky. Ani poplatek za konverzi měn. Má bezplatnou možnost konzultace s finančním poradcem. Klient platí 0,99 procenta z vloženého vkladu za rok, to je jediný poplatek.
Investona nyní masivně investuje do marketingu, vyvěsila po celé zemi billboardy a má televizní reklamu. Chce nalákat klienty na jednoduchost svých produktů. Můžete každý den na mobilu vidět, jak se vám peníze zhodnocují, říká.
Investona vstupuje do živého prostředí investičních firem. Chce si sebrat díl koláče miliard dosud neinvestovaných peněz.
Je tu „agresivní“ polská XTB, vlastníkem je Jakub Zablocki. Společnost registrována ve Varšavě je nyní vidět na každém kroku, televizní reklamy, rádio. Firma akvíruje. A dále Portu, stojící na základech brokera Wood&Company. Platforma nabízí „diverzifikaci“ mezi tisíce cenných papírů a má být „profesionálně spravována“ tak, aby se lidé nemuseli o nic starat. Stačí zaslat vklad nebo nastavit trvalý příkaz. Portu peníze rozloží mezi celé portfolio. „Zajistí dobrou diverzifikaci i malých částek díky nákupu frakcí.“ Minimální částka vkladu je 500 korun pro všechny služby Portu. Opomenout nemůžeme ani Fondee, které všude inzeruje poplatek jen 1,09 procenta. „Účtujeme pouze jeden poplatek, který zahrnuje kompletní správu vašich investic. Investujte levněji než přes podílové fondy!“, praví Fondee.
A pak je tu Stacha z Investony: „V Colosseu jsem začínal s tím, že předěláme obchodníka s cennými papíry na společnost, která bude nabízet jednoduché, srozumitelné produkty. S těmi nyní přicházíme,“ říká.
