Nejdůležitější je pro mě svoboda, říká Kamila Paličková

Moderátorka Eva Čerešňáková si do svého pořadu Eva Talks pozvala mentorku a podnikatelku Kamilu Paličkovou. Kamila patří mezi výrazné osobnosti českého mentoringu. „Dnes pomáhám podnikatelkám rozvíjet prodej, marketing a důvěru,“ říká.

Po letech podnikání, během nichž vybudovala několik firem, se Kamila rozhodla předávat své zkušenosti dál. Především ženám, které chtějí růst v byznyse i v životě. „Dnes pomáhám podnikatelkám rozvíjet prodej, marketing a důvěru – nejen u zákazníků, ale i v sebe samotné,“ říká

K mentoringu ji přivedla osobní proměna. „Zjistila jsem, že to, co jsem vybudovala, mi přestalo dávat smysl,“ popisuje svou životní krizi, která ji nasměrovala k autentičnosti, svobodě a vnitřní rovnováze. Dnes věří, že skutečný úspěch začíná uvnitř. V odvaze být vidět, v umění nastavovat hranice a v respektu k sobě i k přírodě.

Kamila Paličková byla hostkou Kamila Paličková ukazuje, že podnikání nemusí být honbou za čísly. Může být cestou – k důvěře, smyslu a vnitřní svobodě Newstream

Její přístup propojuje byznysové know-how s osobním rozvojem. „Klíč k uzdravení planety leží v převzetí odpovědnosti za uzdravení sebe sama,“ říká. Tímto pohledem inspiruje nejen na mentoringových akcích, jako je Equal Pay Day, ale i v projektech s globálním přesahem, například Redline Expedition, zaměřeném na ochranu přírody. Kamila byla hostkou pořadu Eva Talks na Newstream TV.

Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty.

 

 

Investona, další hráč na trhu drobných investic. Chce „rozhýbat Čechy“ k investování

Radek Stacha, Investona
Investona, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na účtech českých bank leží asi čtyři biliony korun. Češi finance nechávají ležet ladem. Nevědí, jak je výhodně zhodnotit. Investování nerozumí, nevědí, co s penězi. Obecně Češi neinvestují. Obchodníci s finančními produkty vycítili možnost. Nyní přichází na trh portál Investona, platforma, stojící na základech obchodníka s cenným papíry Colosseum.

Colosseum v roce 2019 převzali od Štěpána Pírka, tehdy majoritního vlastníka, Radek Stacha a Josef Eim. Tito dva investiční matadoři se rozhodli přestavět celou strukturu společnosti a vymyslet produkt pro „celé Česko“.

Noví majitelé, nový směr

Chceme rozinvestovat všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají investování,“ říká zakladatel a duševní otec Investony Radek Stacha (na úvodním snímku). A dodal, že Investona nabízí přístupné a snadno pochopitelné investování pro každého. „Změnili jsme celé vnitřní nastavení firmy. Důležité bylo, že jsme měli licenci pro obchodování s cennými papíry od ČNB,“ říká Stacha. Proto šel do Colossea.

Stacha celou společnost přestavěl a nastavil nový směr. Hlavní tezí nové investiční společnosti je „rozinvestovat“ všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají Češi investování. Nejen Pražáci, ale aby i lidé z Jevíčka věděli, že mohou zhodnotit své peníze.

Investujte třeba jen stovkou měsíčně

Investona chce být jednoduchá, pochopitelná pro každého. Základní částka pro investování je sto korun měsíčně. Zároveň se snaží co nejvíce zjednodušit možnosti investování.

„V Česku investuje do akcií asi deset procent lidí, v USA asi 60 procent. Hlavní potřeby jsou zajistit se na důchod, a splnit si sny,“ uvedl Patrik Novotný, investiční šéf Investony. Investona chce do dvou let nabrat sto tisíc nových klientů. Nyní jich má necelých dvacet tisíc.

„V Colosseu jsem začínal s tím, že přesměrujeme společnost z obchodníka s cennými papíry na zájem o člověka. Budeme nabízet jednoduché produkty,“ říká Stacha. Nyní představil, na čem dlouho dělali. „Máme víc než čtyři miliardy korun peněz pod správou. Plán je získat dalších deset miliard korun. Chceme zainvestovat celé Česko,“ říká Stacha.

Tři strategie, žádné složitosti

Investona nabízí tři základní investiční plány.  Konzervativní, s výnosem kolem pěti procent. Vyvážený, s výnosem okolo osmi procent. A „dynamický“ s výnosem kolem deseti procent. V dynamickém je asi dvouprocentní zastoupení kryptoměn, nejdivočejšího aktiva vzhledem k výkyvům trhu. Platforma chce být jednoduchá a srozumitelná, to je její motto. Proto jen tři produkty. Chce tím oslovit lidi, kteří mohou investovat, ale investicím se příliš nevěnují.

Téma investic do investičních fondů, kde je na trhu tisíce možností, je nyní velmi žhavé. Věnují se mu banky se svými investičními produkty, ale také nově se rodící investiční společnosti jako je Portu, XTB nebo Fondee.

Investona z Colossea se chce zařadit mezi ně, chce zjednodušit možnosti a přiblížit se neinformovaným klientům. Nabízí možnost investovat jenom do 59 fondů, takzvaných ETF. „Rozdíl mezi našimi třemi strategiemi je poměr konzervativních a dynamických složek. Nabízíme výběr akcií, nabízíme i nejžádanější české akcie,“ říká finanční ředitel firmy a tvůrce investičních portfolií Patrik Novotný.

Marketingová ofenziva

U Investony klient neplatí ani vstupní ani výstupní poplatky. Ani poplatek za konverzi měn. Má bezplatnou možnost konzultace s finančním poradcem. Klient platí 0,99 procenta z vloženého vkladu za rok, to je jediný poplatek.

Investona nyní masivně investuje do marketingu, vyvěsila po celé zemi billboardy a má televizní reklamu. Chce nalákat klienty na jednoduchost svých produktů. Můžete každý den na mobilu vidět, jak se vám peníze zhodnocují, říká.

Investona vstupuje do živého prostředí investičních firem. Chce si sebrat díl koláče miliard dosud neinvestovaných peněz.

Je tu „agresivní“ polská XTB, vlastníkem je Jakub Zablocki. Společnost registrována ve Varšavě je nyní vidět na každém kroku, televizní reklamy, rádio. Firma akvíruje. A dále Portu, stojící na základech brokera Wood&Company. Platforma nabízí „diverzifikaci“ mezi tisíce cenných papírů a má být „profesionálně spravována“ tak, aby se lidé nemuseli o nic starat. Stačí zaslat vklad nebo nastavit trvalý příkaz. Portu peníze rozloží mezi celé portfolio. „Zajistí dobrou diverzifikaci i malých částek díky nákupu frakcí.“ Minimální částka vkladu je 500 korun pro všechny služby Portu. Opomenout nemůžeme ani Fondee, které všude inzeruje  poplatek jen 1,09 procenta. „Účtujeme pouze jeden poplatek, který zahrnuje kompletní správu vašich investic. Investujte levněji než přes podílové fondy!“, praví Fondee.

A pak je tu Stacha z Investony: „V Colosseu jsem začínal s tím, že předěláme obchodníka s cennými papíry na společnost, která bude nabízet jednoduché, srozumitelné produkty. S těmi nyní přicházíme,“ říká.

Babišův návrat k moci děsí Evropu. Němci mluví o „ultrapravicové“ vládě

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Vítěz českých sněmovních voleb Andrej Babiš vytvořil se dvěma stranami z pravého okraje politického spektra koalici, která bude kritická k Evropské unii a další pomoci Ukrajině. Napsala to německá média poté, co hnutí ANO a strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristé v pondělí podepsaly koaliční smlouvu. Špinavou práci podle nich nechal pravděpodobný příští premiér Babiš na prezidentovi Petrovi Pavlovi.

„Amatérský automobilový závodník s náklonností k nacistickým kultovním předmětům jako ministr zahraničí, ministerstvo obrany v rukou pravicových extremistů a podnikatel s miliardovým majetkem jako premiér, tak by mohla vypadat nová česká vláda,“ napsal list Süddeutsche Zeitung. Upozornil, že na rozdíl od Babišova prvního kabinetu bude ten druhý výrazně více napravo. „Navíc v něm budou chybět zkušené a umírněné hlasy,“ dodal.

Spojenectví kritické k EU

Listy Die ZeitSüddeutsche ZeitungHandelsblatt či Tagesspiegel s využitím agentury DPA píší o vznikající české vládě jako o „spojenectví kritickém k EU“, ve kterém „pravicově populistické“ Babišovo hnutí ANO doplní dvě strany z „pravého okraje“. Podle Frankfurter Allgemeine Zeitung uzavřel Babiš koalici „s motoristy a s přáteli Ruska“. Veřejnoprávní stanice Deutschlandfunk popisuje příští vládu jako spojení pravicových stran a SPD označuje za stranu „nepřátelskou k EU a NATO“.

Časopis Der Spiegel napsal, že Babiš původně usiloval o menšinovou vládu, nakonec ale uzavřel koalici s Motoristy a „ultrapravicovou“ SPD, která bude kritická k EU a půjde s ní v mnohém do střetu. Konfrontaci s Bruselem očekává od příští české vlády také list Berliner Zeitung.

Z programu pravděpodobné příští vládní koalice vyzdvihují německá média „nulovou toleranci vůči nelegální migraci“, slib snížení cen energií či zrušení rozhlasových a televizních poplatků. Upozorňují také, že koalice odmítá zavedení eura i unijní Zelenou dohodu, takzvaný Green Deal. V obsazení ministerstev upozorňují především na to, že ministra obrany má do vlády vyslat strana, která v kampani požadovala referendum o vystoupení z NATO.

Německá média rovněž upozorňují, že po podpisu koaliční dohody je na tahu prezident Pavel. Podle regionálního saského deníku Sächsische Zeitung nechal Babiš „špinavou práci“ na hlavě státu, která podle listu není v Česku jen strojem na podpisy, ale ztělesňuje hodnoty. Odkazuje tím na otázky kolem budoucího ministra zahraničí. Motoristé trvají na nominaci poslance Filipa Turka navzdory kauze spojené s jeho rasistickými a homofobními výroky na sociálních sítích, píše deník.

Andrej Babiš

Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela

Politika

Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.

ČTK

Přečíst článek

