I když poplatky za televizi a rozhlas platit nemusíte, musíte se do konce června registrovat

Novela zákona, která platí od 1.května 2025, přihodila malým podnikatelům a OSVČ další zbytečnou administrativu týkající se koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas. Nově mají všichni stávající firemní poplatníci do 30. června oznamovací povinnost ohledně počtu zaměstnanců, a to i v případě, že jsou od placení těchto poplatků osvobozeni. Vyzkoušeli jsme to a opakovaně byly s online registrací problémy kvůli přetíženým webům. Jak tedy splnit povinnost?

Aktuální novela zákona o rozhlasových a televizních poplatcích přinesla změny jak ohledně jejich výše, tak i plátců. Vedle občanů se tyto změny dotknou ale i podnikatelů. Větší podniky budou platit více než dříve, drobní podnikatelé budou naopak osvobozeni od poplatků. Pro všechny ale bude platit nová administrativní povinnost. „Novela navíc zavádí mimořádnou oznamovací povinnost pro všechny stávající firemní poplatníky. Ti musí do 30. června 2025 nahlásit České televizi a Českému rozhlasu počet zaměstnanců a případně počet pronajímaných dopravních prostředků s přijímači,“ popisuje Jiří Alfery z advokátní kanceláře Spring Walk.

Nová povinnost jde přitom zcela proti původnímu plánu vlády snižovat administrativní zatížení podnikatelů. Ti tak teď musí řešit registraci, i když ve výsledku nic platit nebudou, protože nemají vůbec žádné zaměstnance, nebo jich mají jen pár a budou tak od placení koncesionářských poplatků osvobozeni. Stát má přitom k dispozici databáze s požadovanými informacemi a není tak žádný smysluplný důvod pro nařízení nové administrativní povinnosti.

Registrace, popřípadě placení koncesionářských poplatků se přitom nevyhýbá ani cizincům, kteří v Česku podnikají. Pokud v Česku tak podniká například Slovák či Ukrajinec a splňuje podmínky dané zákonem, vztahují se na něj stejné povinnosti jako na české podnikatele.

Základní změna ohledně poplatků

Původní model kalkulace poplatků, který vycházel z poplatků za jednotlivé přístroje teď totiž nově nahrazuje model, který se odvíjí od počtu zaměstnanců. Zároveň se rozšiřuje i definice toho, co zákon považuje za přijímač. Nově sem totiž patří i běžné pracovní nástroje jako notebooky, počítače, tablety nebo mobily připojené k internetu. „Pokud má tedy firma zaměstnance s chytrým telefonem nebo notebookem, má i koncesionářskou povinnost,“ konstatuje Alfery a dodává, že už tak ani nebude možné se odkazovat na výjimky tak jako dříve, kdy stačilo prohlásit, že v kanceláři žádná televize není. Každá elektronika s přístupem na internet je tak podle zákona nově považována za přijímač vysílání.

Kdo je od poplatků osvobozen a kolik se platí

Základní změnou je i výše samotného poplatku. Ten rozhlasový se zvedl ze 45 korun na 55 korun, televizní pak ze 135 na 150 korun měsíčně. Z hlediska placení koncesionářských poplatků je ale nyní pro podnikatele rozhodující počet zaměstnanců ve firmě.

Firmy a OSVČ, kteří mají do 24 zaměstnanců, totiž nebudou koncesionářské poplatky platit vůbec. „OSVČ bez zaměstnanců nebo malé firmy mohou být nově od července 2025 od placení koncesionářských poplatků osvobozeny. Pokud ale byli dříve registrováni jako plátci, musí nově svůj nárok na osvobození aktivně oznámit – ideálně čestným prohlášením přes portál poplatků. Pokud změnu do 30. června 2025 neoznámí, budou dál vedeni jako plátci, a neuhrazené poplatky se budou brát jako dluh, včetně rizika přirážky,“ připomíná Alfery.

Dalšími podnikateli, na které se vztahuje osvobození od poplatků jsou pak zaměstnavatelé, kteří mají více jak polovinu svých zaměstnanců v některé z kategorií zdravotního postižení. Od poplatků jsou pak osvobozeny také spolky a instituce, které byly osvobozeny už dříve, což jsou například školy zapsané ve školském rejstříku a dále také fyzické osoby ve složité sociální situaci.

Zákon tedy stanovuje koncesionářské poplatky primárně podle počtu zaměstnanců. Nově si tak více připlatí právě větší a střední podniky. „Firma či OSVČ s 30 zaměstnanci, jednou televizí a jedním rozhlasovým přijímačem nově zaplatí 1 025 korun měsíčně místo dosavadních 180 korun. Firma s 500 zaměstnanci zaplatí měsíčně stonásobek poplatku, tedy 205 000 korun (55 000 Kč za rozhlas, 150 000 Kč za televizi), respektive přes 2,4 milionu ročně,“ uvádí příklady nové kalkulace poplatků Alfery.

Jak na registraci a oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost ohledně počtu zaměstnanců je možné splnit několika způsoby. K těm nejrychlejším, kterým je možné stihnout termín 30.června, patří oznámení přímo na stránkách obou institucí a dále pak přes datovou schránku.

Pokud se rozhodnete pro registraci přímo na stránkách k poplatkům u Českého rozhlasu a České televize, budete potřebovat jen emailovou adresu. Pokud jste se nikdy do té doby neregistrovali, vyplníte jen online formulář, potvrdíte email a během chvilky máte hotovo. V případě, že nemáte žádné zaměstnance nebo jich máte méně než 25, dozvíte se rovnou i to, že jste od poplatků osvobozeni. Pokud už je váš email registrován z dřívější doby nebo je evidován kvůli poplatkům za domácnost, využijte jinou emailovou adresu.

Vzhledem k tomu, že se ale krátí termín, mohou být poplatkové weby obou institucí ale přetíženy tak, jako když jsme to v redakci testovali ve čtvrtek 26. a v pátek 27. června. Další nejrychlejší možností pak je stáhnout si příslušný formulář, vyplnit jej, naskenovat a odeslat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Sankce za zatajování či neplnění povinnosti

Ignorovat povinnou registraci či vyplnit nesprávné údaje se ale nemusí vyplatit, protože placení koncesionářských poplatků stát kontroluje. „Pokud nesplníte oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě, při plnění oznamovací povinnosti nepravdivě uvedete nižší počet zaměstnanců nebo dopravních prostředků, které pronajímáte, uvedete nepravdivé údaje a tím dosáhnete neoprávněného osvobození od povinnosti platit rozhlasový nebo televizní poplatek nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhnete odhlášení z evidence poplatníků, hrozí vám přirážka 5 000 korun v případě, že jste tak učinili v souvislosti s placením rozhlasového poplatku a 10 000 korun za každý televizní přijímač, v případě, že jste tak učinili v souvislosti s placením televizního poplatku. A to navíc s částkou k doplacení všech dlužných poplatků. Od července 2025 se navíc u firem pokutuje i zatajený počet zaměstnanců. Sankce může být tedy vysoká – i 15 000 korun za jedno místo,“ připomíná Jiří Alfery.

Kde se můžete registrovat nebo si stáhnout formuláře:

ČESKÝ ROZHLAS:

https://ucet.poplatek.rozhlas.cz/registrace-novy-poplatnik

https://poplatek.rozhlas.cz/pravnicke-osoby-a-osvc-9460384

ČESKÁ TELEVIZE:

https://poplatky.ceskatelevize.cz/firma

https://poplatky.ceskatelevize.cz/firma/prihlaseni-k-platbe-tv-poplatku

