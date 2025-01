Živnostníci se mohou do dneška přihlásit k paušální dani. Kdo by měl zbystřit?

Pro svobodná povolání s šedesátiprocentním výdajovým paušálem se paušální daň vyplatí při ročních příjmech od 600 000 korun do dvou milionů korun. U povolání s čtyřicetiprocentním výdajovým paušálem, jako jsou například finanční poradci, je tento režim výhodný už při příjmu od 400 000 korun ročně.

Dnes je poslední den, kdy se mohou živnostníci nově přihlásit do režimu paušální daně, změnit pásmo daně nebo z režimu vystoupit. Další možnost budou mít znovu za rok. Paušální daň mohou využívat osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které nejsou plátci daně z přidané hodnoty (DPH) a jejichž roční příjem z podnikání dosahuje nanejvýš dvou milionů korun. Zálohy daně se platí nejpozději do 20. dne každého měsíce.

Měsíční zálohy paušální daně se v letošním roce zvýšily u prvního pásma, kde budou nově činit 8716 korun, o 1218 korun víc než loni. Ve zbývajících pásmech zůstaly zálohy na loňské úrovni, takže ve druhém pásmu budou živnostníci odvádět měsíčně 16 745 korun a ve třetím 27 139 korun.

„Pro svobodná povolání s šedesátiprocentním výdajovým paušálem se paušální daň vyplatí při ročních příjmech od 600 000 korun do dvou milionů korun. U povolání s čtyřicetiprocentním výdajovým paušálem, jako jsou například finanční poradci, je tento režim výhodný už při příjmu od 400 000 korun ročně,“ řekla produktová manažerka společnosti NeoTax Nikola Žítková.

Podle partnera V4 Group Michala Jelínka se obecně paušální daň vyplatí živnostníkům, kteří mají příjmy u horních hranic jednotlivých pásem. Naopak těm, kteří mají příjmy blízko spodní hranice pásem, nebo mají možnost uplatnit větší daňové odpočty, se paušální režim nevyplatí.

Ušetří byrokracii

Tři pásma paušální daně zavedlo Česko od roku 2023 kvůli velkým rozdílům v příjmech, které mohou drobní podnikatelé mít. Do prvního pásma spadají živnostníci s ročními příjmy do milionu korun, při splnění dodatečných podmínek to může být i s vyšším příjmem. Druhé pásmo je určeno pro OSVČ s příjmy mezi milionem a 1,5 milionu korun, třetí pásmo pro živnostníky s příjmy mezi 1,5 a dvěma miliony korun. V paušálním režimu není možné uplatňovat žádné slevy na dani.

Paušální daň je určena pro živnostníky, neplátce DPH s ročními příjmy z podnikání do dvou milionů korun. Živnostníkům má ušetřit byrokracii a podle ministerstva financí odpadne i důvod k většině kontrol. Při jedné platbě přitom podnikatelé odvádějí daň, zdravotní i sociální pojištění. Před rokem bylo v režimu paušální daně zaregistrováno zhruba 125 000 lidí.

Do paušálního režimu pro letošní rok mohou živnostníci vstoupit nebo z něj vystoupit do dneška. Ke stejnému datu mohou změnit pásmo paušální daně, které využívají. „V případě, že podnikatel během roku překročí svým příjmem pásmo, do kterého spadá, bude muset do 10. ledna následujícího roku oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu a daň doplatit,“ doplnil Jelínek.