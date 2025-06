Labi chybí voda. Obří konstrukce musela až k Dunaji. Po silnici

Lodní doprava je důležitým prostředkem pro přepravu nadměrných a těžkých nákladů, včetně ocelových konstrukcí, mostních dílů, prefabrikátů a technologických celků. Vodní cesty nabízejí výhodu vysoké nosnosti, nízké ekologické stopy a možnosti přepravit náklady, které by po silnici či železnici nebylo možné nebo bylo extrémně nákladné dopravit. Situaci v posledních letech však komplikují sucha a nízké hladiny řek.

Posledním příkladem transportu obří konstrukce, která nemohla cestovat do Německa přímo po Labi, jsou dva ocelové svařence o délce 12,5 metru a hmotnosti 70 tun z počernické dílny Metrostavu DIZ. Ty musely z Prahy vyrazit na cestu k Dunaji po silnici. Protože šlo o nadrozměrný náklad, logistika byla velmi podobná jako v případě obřích vrat pro vodní dílo Gabčíkovo, která rovněž vznikla v Metrostavu DIZ. Cestě po dálnici D1 asistovala policie. Souběžně směřovalo do Bratislavy z Ostravy na návěsech patnáct dílců mostovky. Jejich společná cesta lodí po Dunaji a Rýnu do severoněmeckého Münsteru potrvá přibližně tři týdny.

„Každý díl ocelové konstrukce byl technicky tak komplikovaný, že svařování až na staveništi nepřicházelo v úvahu. Tak obrovská a těžká břemena musíme na stavbu dopravit jedině lodní přepravou, tak to měl zadavatel soutěže v podmínkách,” uvedl Milan Kysela z Metrostavu DIZ. „A nebýt aktuálních dešťů, ani Dunaj a Rýn by neměly příliš dobrou splavnost,“ dodává.

Podívejte se na nakládku konstrukce v Praze

Nový most v Münsteru nahradí svého předchůdce a na první pohled vynikne neobvyklým trubkovitým obloukem vedeným napříč mostovkou. Tu k oblouku ukotví ocelová kovaná táhla, typická pro německé mosty. Ocelová trubka složená z devíti dílů pochází také z dílny Metrostavu DIZ a na staveniště se dostala už v předstihu. Most o délce 100 metrů, šířce téměř 12,5 metru a hmotnosti 800 tun bude disponovat dvěma jízdními pruhy a bude sloužit silniční, cyklistické i pěší dopravě.

Čeští mostaři v posledních letech úspěšně pronikají na německý trh. V letošním roce dokončí unikátní ocelový most v Pirně u Drážďan, který ve výšce až 70 metrů překlenuje téměř kilometr široké Gottleubské údolí. V následujících letech by měli němečtí investoři vypsat zakázky na mosty za nižší desítky miliard korun.

