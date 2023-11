Nový výběh pro lední medvědy v Zoo Praha se prodraží o 330 milionů

Nový pavilon pro lední medvědy v pražské zoo vyjde na 1,2 miliardy korun oproti původně předpokládané ceně 870 milionů korun. Zvýšení nákladů o 330 milionů korun tento týden schválili pražští radní. Důvodem je zvyšování cen stavebních prací, materiálů a obecná inflace. Nynější expozice ledních medvědů je otevřena od roku 1933, podle zástupců města a zoo je již nedostatečná.

Stávající pavilon ledních medvědů je podle magistrátu v havarijním stavu s nedostačujícími podmínkami pro chov šelem. „Jejich přesun do nového pavilonu je nutný pro zachování chovu ledních medvědů v Zoo Praha. Lední medvědy je potřeba přesunout z aktuálního pavilonu, který je nejen zastaralý, ale také stojí na nejteplejším místě zoologické zahrady,“ stojí v dokumentu, který tento týden schválili radní.

Původní cenový odhad byl z roku 2022, kdy zoologická zahrada získala územní rozhodnutí ke stavbě. Na začátku letošního září ředitel zahrady Miroslav Bobek uvedl, že jde do finále dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele. Náklady podle něj odpovídají náročnosti chovu medvědů ledních, kteří jsou jako druh ohroženi globálním oteplováním. Dodal, že od 80. let 20. století klesly počty ledních medvědů v zoologických zahradách na polovinu.

Podle návrhu společnosti G.L.architekti by podle dřívějších informací expozice s názvem Arktida měla zaujímat více než 8000 metrů čtverečních na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy či návštěvnické prostory zahrnující restauraci a objekty se zázemím.

Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Jejich chov v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

Zoologická zahrada v pražské Troji patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Loni ji navštívilo téměř 1,42 milionu lidí.