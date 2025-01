OBRAZEM: Lední medvědi v ZOO Praha dostanou nový pavilon, vyjde o stovky milionů levněji

V pražské zoologické zahradě začne 22. ledna výstavba nového pavilonu Arktida pro lední medvědy. Ředitel zoo Miroslav Bobek dnes podepsal smlouvu se zhotovitelem, firmou Metrostav DIZ. Zahrada za pavilon zaplatí 755 milionů korun s DPH. Podle předem sestaveného kontrolního rozpočtu měla stavba stát přes miliardu. Stávající pavilon ledních medvědů je z roku 1933, podle zahrady i magistrátu je v havarijním stavu s nedostačujícími podmínkami pro chov šelem. Zoologická zahrada v Troji, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v Praze. Loni tam přišlo 1,4 milionu lidí.

„Právě jsem za zoo Praha podepsal smlouvu se společností Metrostav DIZ s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu expozičního celku Arktida. Mimochodem, ta smlouva má 1300 stran… Vysoutěžená cena činí 755 024 000 korun s DPH, je tedy významně nižší, než předpokládal kontrolní rozpočet,“ napsal Bobek. Doplnil, že staveniště předá Metrostavu 22. ledna.

Podle předem sestaveného kontrolního rozpočtu předpokládala zoo cenu stavby 1,023 miliardy korun s DPH. „Domnívám se, že prvním důvodem, proč je vysoutěžená cena nižší než předpokládaná, je ten, že došlo k reálnému snížení ceny stavebních materiálů a prací oproti době, kdy byl vytvořen kontrolní rozpočet; ceny... byly ovlivněny výkyvem v důsledku války na Ukrajině. Druhým důvodem je, že mezi firmami byl velký zájem o realizaci stavby,“ uvedl investiční náměstek Zoo Praha Lukáš Divoký.

Zoo i magistrát byly v minulosti kritizovány za vysokou cenu stavby. V listopadu 2023 rozhodli pražští radní o zvýšení původního rozpočtu z 870 milionů korun na 1,2 miliardy. Důvodem bylo zvyšování cen stavebních prací, materiálů a inflace.

Divoký dodal, že tato částka představovala kompletní náklady včetně vytvoření projektové dokumentace, odstranění původních staveb, průzkumů, výkonu funkce technického dozoru a jiných navazujících prací.

Dva výběhy, čtyři bazény

Expozice s rozlohou víc než 8000 metrů čtverečních má vyrůst na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy i návštěvnické prostory zahrnující restauraci a zázemí.

Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a od té doby zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

