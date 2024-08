Nové TOP kanceláře v Praze. Jsou obsazené ještě před otevřením

V letošním druhém čtvrtletí se v Praze dostavěly čtyři kancelářské budovy s celkovou plochou 44 tisíc metrů čtverečních. Šlo o projekty Hagibor 1 a Hagibor 2 v Praze 10, Rohan City A1 v Karlíně a dostavbu rekonstruovaného Paláce Dunaj na Národní třídě. Velká část těchto prostor našla nájemce ještě před dokončením, i tak ale celková míra neobsazenosti kanceláří v metropoli mírně vzrostla a činí téměř osm procent. Rostla poptávka a ceny nájmů. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Colliers.

Reklama

„Co se týče dokončených a zahájených staveb, zaznamenal pražský kancelářský trh poměrně aktivní čtvrtletí. Moderní kancelářský trh se rozrostl celkem o čtyři budovy a několik dalších se konečně začalo stavět. Přestože situace v oblasti nové výstavby kanceláří není zdaleka ideální, lze rozhodně hovořit o pozitivním signálu,“ řekl ředitel oddělení průzkumu trhu v Colliers Josef Stanko. Oproti prvnímu čtvrtletí se podle analýzy zvýšil počet rozestavěných pražských kanceláří o 133 procent na 166 300 metrů čtverečních.

Objem pražského kancelářského trhu se na konci druhého čtvrtletí zvýšil díky dostavění čtyř projektů na 3,95 milionu metru čtverečních. Hagibor 1 má 13 100 metrů čtverečních a je plně obsazen společností Czech News Center. Hagibor 2 má zhruba 15 800 metrů čtverečních a projekt Rohan City A1 v Praze 8 od architektky Evy Jiřičné 8600 metrů čtverečních. Za rekonstrukcí Paláce Dunaj stojí společnost Zeitgeist a nově upravené prostory mají 6400 metrů čtverečních.

Neobsazenost pražských kanceláří se mezičtvrtletně zvýšila o 0,4 procentního bodu a v současnosti činí 7,9 procenta. Objem volných prostor v Praze činí zhruba 311 200 metrů čtverečních. Nejvíce volných prostor, tedy zhruba sedmina, je v Holešovicích. Neobsazenost je tam 16,7 procenta. Po Holešovicích je nejvíce volných kanceláří v centru města s neobsazeností téměř šest procent. Další lokality jako Karlín, Nové Butovice, Chodov nebo Smíchov nabízejí volnou plochu mezi 10 tisíc až 15 tisíc metry čtverečními. Nejnižší neobsazenost vykazuje Brumlovka s volnými 8200 metry čtverečními kancelářské plochy.

Rostla poptávka i ceny nájmů

Hrubá poptávka, tedy zájem o kanceláře včetně znovuobnovení stávajících smluv, v druhém čtvrtletí představovala podle analýzy 220 600 metrů čtverečních. Čistý objem poptávky, tedy nový zájem o prostory byl 130 700 metrů čtverečních, tedy oproti prvnímu čtvrtletí o 184 procent větší. Meziročně to byl nárůst o tři čtvrtiny.

Reklama

Nejvyšší nájemné pražských kanceláří se mírně zvýšilo a v nejlepších lokalitách v centru města dosahovalo přibližně 29 eur (725 korun) za metr čtvereční měsíčně. Nájemné v širším centru města, jako je například Karlín, Brumlovka a Smíchov, zůstalo na 19 eurech (475 korun). V okrajových částech města, jako jsou Nové Butovice, Chodov či Stodůlky, mírně vzrostlo na přibližně 16,50 eura (413 korun).

Luděk Sekyra se rozjel. Na Smíchově staví největší čtvrť v Praze za sto let Reality Na Smíchově se rozjíždí druhá etapa obřího projektu Luďka Sekyry, která zahrnuje byty, kanceláře, parky, v zásadě celou novou čtvrť. Dominantou této etapy výstavby části města, kterou firma jednoho z nejbohatších Čechů nazývá Smíchov City Jih, bude centrála České spořitelny. Celý projekt Smíchov City bude kompletně dokončen v roce 2032. Podívejte se, jak má vypadat. nst Přečíst článek

Skupině Passerinvest loni klesl čistý zisk o 19 procent. Šlo o rok příprav, tvrdí její šéf Zprávy z firem Developerské a investiční skupině Passerinvest Group loni meziročně klesl čistý zisk o 19 procent na 155,5 milionu korun. Tržby firmy se snížily o 15 procent na 190,5 milionu korun. ČTK Přečíst článek

Bartošovo malé vítězství? Obce se chystají na to zkrotit AirBnB a spol. Money Obce a města v Česku by v důsledku novely zákona o podnikání v cestovním ruchu mohly určit maximální počet dní v roce a také období, kdy bude či nebude možné v bytech, které se nachází v bytových domech, nabízet krátkodobá ubytování přes on-line platformy, například Airbnb nebo Booking. Uvedla to ředitelka odboru cestovního ruchu na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) Silvia Doušová. Novelu zákona vláda schválila v polovině července, ještě ji budou muset posoudit poslanci a senátoři. ČTK Přečíst článek