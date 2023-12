Místo asfaltu trávníky, kromě hal i administračky. Architekti se zaměřili na proměnu logistických areálů

Logistické parky a areály mohou přinést hodně pozitiv místní komunitě. Architekti z holešovického studia Archicraft ve své ideové studiu navrhují, jak toho docílit.

V souvislosti s výstavbou logistických parků se hojně skloňují pojmy jako udržitelnost nebo environmentální dopad. Architekti ze studia Archicraft ale tyto pojmy posouvají dál a naplňují je. Areály nevybavují jen moderními technologiemi, ale navhují je jako místa pro všechny.

„Naším cílem je z logistických parků vytvořit otevřené místo, které poskytne veřejný život. Jako ideový příklad jsme si vybrali areál P3 Prague D8 u Zdib. Do okolních obcí jsme rozeslali dotazník a také jsme se ptali na názor zaměstnanců, kteří zde pracují. Díky tomu jsme mohli navrhnout projekt, který bude opravdu sloužit lidem,“ přibližuje ideovou studii Jan Tomáš Cieśla.

Jak tedy areály stavět jinak a vytvořit z no-go zóny příjemné místo? Archicraft přichází s 10 řešeními.

Minimalizace asfaltu, více zeleně

Areály logistických parků charakterizují především zpevněné asfaltové plochy, které se v létě mění v rozpálená místa. Řešení spočívá v rozčlenění plochy, kdy se její nevyužitá část promění v zelená nebo vodě propustná místa. Tím se dosáhne větší tepelné pohody a v místě se rovněž zadrží více dešťové vody. Příkladem jsou zelené pásy mezi nákladními rampami či zatravňovací dlažby na parkovišti pro osobní auta. V areálu by mělo vzniknout více chodníků, opět z vodě propustných materiálů.

Nové funkce a zpřístupnění areálu

K halám lze přistavět až tří podlažní multifunkční objekty, které poslouží jako administrativní budovy, prostory pro prodej nebo jako výdejní místa, které lze pronajímat. Plán zohledňuje také zařazení sportoviště a relaxační zóny. Tím developer podpoří místní komunitu.

Nové dopravní řešení

Otevření areálu veřejnosti si žádá méně oplocení a více přístupových cest, méně silnic a více chodníků a lávek pro pěší či cyklisty. Pomoci by mohla i autobusová zastávka poblíž nebo uvnitř areálu.

Zmírnění dopadu na okolní krajinu

Výhodou oproti jiným projektům je, že lze haly stavět na velice svažitých, jinak nezastavitelných pozemcích. To přináší větší variabilitu v návrhu, jehož výsledkem nemusí nutně být krychle či kvádru. Alternativou může být využití zelených fasád, které splynou s okolní krajinou a zároveň napomohou ke snižování teploty okolí.

Oživení střech

Střechy mohou plnit mnoho funkcí. Ty stávající se stanou nosiči solárních panelů, ty nové se promění v zelenou plochu se solárními panely či kořenovou čističku odpadových vod. Na střechu lze instalovat i světlovody, které napomohou k osvětlení hal i k úspoře elektrické energie.

Energetická soběstačnost

Elektrickou energii lze efektivně získávat z obnovitelných zdrojů, jako jsou fotovoltaické panely umístěné na fasádách a střechách. Tyto panely nejen dodávají energii, ale mohou sloužit i jako kryté stání pro automobily.

Snížení energetické zátěže

Tento koncept vyžaduje aktivní využití stavebních prvků k akumulaci nadbytku tepla v zásobnících nebo pod podlahou stavby. Klíčová je rovněž orientace budovy, zapuštění do terénu, efektivní prosklení, letní stínění, izolace a chlazení pomocí zeleně.

Chytré nakládání s vodou

Největším úkolem je efektivní zadržení vody v areálu a její opětovné využití. Zachycenou dešťovou vodu lze využít pro zálivku, kropení komunikací, po její úpravě i v interiéru formou splachování nebo jako technologickou vodu. Svádět by se měla i do otevřené požární nádrže.

Minimalizace odpadu

V logistických centrech je důležité minimalizovat odpad a správně s ním nakládat. Třídění a recyklace by měly být běžnou praxí. V každém provozu architekti navrhují umístit třídírnu odpadů s lisy. Materiál, který lze recyklovat nebo opakovaně využít, se zpracuje v místě svého zdroje, tedy logistickém parku.

Podpora biodiverzity

Řešením může být implementace zelených střech, vertikálních farem a ekologických chodníků. Stejně může pomoci stromořadí, variabilní zahradní úpravy využívajících různé materiály (například staré dřevo), instalace úlů pro včely nebo ponechání divoké trávy na vybraných plochách.

