Vietnamský skleněný domek fascinuje Západ. Splývá s přírodou

Odlišná kultura, klimatické podmínky, a tedy i architektura. Možná i proto má domek ve Vietnamu místo cihel sklo. Dá se v něm bydlet? Podle všeho ano.

Reklama

„Zadání jsme měli jednoduché. Klienti požadovali jedno obytné patro a co největší propojení interiéru a exteriéru,“ popisují architekti Nguyen Khai Architects & Associates (NKAA) pro Newstream.

Výsledkem je netypický dům. Místo klasických, neprůhledných zdí ho obepíná sklo. Jak říkají architekti kromě mladého páru ho obývá místní fauna i flóra, jíž šli autoři naproti. Dům porůstá vinná réva, na střeše jsou stromy.

Jednopatrový domek o rozloze 55 metrů čtverečních na jednou tolik velkém pozemku je natolik zajímavý, že ho vnímají i zahraniční média. Prestižní architektonický server Dezeen ho zařadil do výběru těch nejlepších domů.

Nejlepší česká architektura? Prestižní cenu získal chrám ze dřeva od libereckých architektů Reality Ocenění Obce architektů letos putuju do libereckého ateliéru Mjölk. Architekti Jana Macha, Jana Vondrák a Filip Cerha zaujali mezinárodní porotu projektem experimentální dřevostavby. Petra Jansová Přečíst článek

Na dvoře bazén, místo traktorů motorky. Dům na Pardubicku zaujal i zahraniční odborníky Reality Je moderní a má všechno, co je potřeba k pohodlnému životu. Navíc novostavba s výhledem na Kunětickou horu skvěle zapadá do vesnického prostředí. Realizace studia Med Pavlík architekti inspirovaná tradičním hospodářským statkem zaujala i mezinárodní porotu České ceny za architekturu a dostala se i do nominace tohoto prestižního ocenění. Petra Jansová Přečíst článek

Architekt: Češi nemají rádi novoty a do všeho mluví. I proto se tu špatně staví Reality Památková ochrana v centru Prahy je žádoucí, i když ne doslova všude. Že se ale v metropoli tak málo staví, nesouvisí s Metropolitním plánem či legislativou, ale s českou mentalitou. „Prostě se neradi smiřujeme s něčím novým, a neradi opouštíme to staré, neradi vyhazujeme krámy z garáží a komor, a hlavně bychom strašně rádi do všeho mluvili. Jakýkoli zákon, který vznikne, tak vždycky bude narážet na to, že když se staví něco nového, tak spousta lidí se proti tomu ohradí, bude mít námitky,“ říká architekt Jan Holna, spolumajitel architektonického studia DAM. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek