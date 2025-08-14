Nový magazín právě vychází!

Písek dochází. Úbytek pískoven znamená pro stavebnictví v Česku velký problém

Těžba písku roste
České štěrkopísky
Michal Nosek
Českým regionům dojde v příští dekádě část lokálních zdrojů písku a štěrkopísku. Dopad pocítí hlavně celý sektor stavebnictví, ale i sklářství či vodárny, které jej používají k filtraci. Nejde přitom o izolovaný jev. Evropa i svět řeší, jak pokračovat v těžbě nejpoužívanější suroviny planety a postupně ji nahradit recykláty, dostupným kamenivem a lepším plánováním těžby na nových územích.    

Těžba štěrkopísků v Česku kolísá kolem desítek milionů tun ročně. Nejnovější souhrn Britské geologické služby uvádí, že Česká republika v letech 2019 až 2023 produkovala přibližně dvacet milionů tun písku a štěrkopísku ročně a srovnatelný objem drceného kameniva. Jde o klíčový stavební materiál pro beton a asfalty.   

„Česká geologická služba již několik let varuje před hrozícím nedostatkem štěrkopísků a stavebního kamene. Podle jejích aktuálních predikcí ukončí do roku 2032 činnost 60 až 70 procent ze 149 pískoven a více než polovina ze 204 současných kamenolomů. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat," uvádí Petr Dušek, mluvčí společnosti České štěrkopísky. 

Dle prezentace Josefa Godáryho z České geologické služby tak hrozí v několika regionech České republiky nedostatek písku a štěrkopísků, které představují nejvíce těženou surovinu. 

„Štěrkopísek je jednou ze základních surovin pro české stavebnictví. Používá se nejen k zásypům, obsypům či realizacím pochozích ploch a okapových chodníčků, ale především jako plnivo do betonu. Z těchto důvodů přidělává betonárnám, stavebním firmám i investorům starosti snižující se disponibilita tohoto materiálu, která pramení především z nesouhlasu dotčených obcí s otevíráním nových pískoven. Většina dosud aktivních ložisek byla otevřena ještě před rokem 1989,” popisuje situaci Dušek. 

Písek je nejpoužívanější pevný materiál světa  a ročně se ho spotřebuje 50 miliard tun. Poptávku táhne urbanizace a infrastruktura. Evropská oborové organizace UNEP varuje, že těžba písku ve světě potřebuje pravidla srovnatelná s energetickými komoditami, tedy jasné plánování, standardy a monitoring. Nedostatek písku tak způsobuje cenový tlak. 

Rostoucí cena písku zvyšuje cenu materiálů, jako je sklo a cement, což zdůrazňuje jeho význam pro všechno od sklenic na marmelády až po globální infrastrukturní projekty. Písek je celosvětově nejpoužívanějším přírodním materiálem, zejména ve stavebnictví a při hydraulickém štěpení při těžbě ropy a plynu, a také v některých průmyslových procesech, jako jsou paměťové čipy, a to díky vysokému obsahu křemene. 

Písek je hlavní surovinou pro výrobu skla a tvoří asi tři čtvrtiny jeho složek. Deník Financial Times uvádí, že rozsáhlé projekty rekultivace půdy, jako je singapurský megapřístav Tuas, který má být dokončen ve 40. letech 21. století, způsobily v posledních letech prudký nárůst poptávky po písku, a to i přesto, že se hovoří o tom, že jeho těžba z říčních záplavových oblastí, pláží a mořského dna může vést k erozi  a záplavám.  

Největším světovým tahounem poptávky po písku je Čína, zatímco africký kontinent zaznamenává nejrychlejší růst kvůli demografickým tlakům a projektům výstavby silnic, nemocnic a škol, uvádí výzkum Pascala Peduzziho, environmentálního vědce z Iniciativy Programu OSN pro životní prostředí.  

Velká část této poptávky je uspokojována nelegální těžbou písku. „Písek se snadno shání, máte lopatu a nákladní auto a jako podnikatel improvizujete... ale nahradit ho lze pouze geologickými procesy, jejichž výroba může trvat stovky tisíc let,“ řekl pro Financial Times Peduzzi.

Situace v terénu se zhoršuje, Indonésie, Malajsie, Vietnam, Thajsko a Kambodža již dříve zakázaly nebo omezily vývoz přírodního písku kvůli obavám z environmentálních a sociálních dopadů jeho těžby z vodních toků. OSN pomáhá budovat satelitní detekční systém pro monitorování zjevného pohybu plavidel pro těžbu písku v Severním moři, jihovýchodní Asii a podél pobřeží USA a jedná o vytvoření globální observatoře písku, která by zajistila transparentnost mezinárodních dodavatelských řetězců. 

Doporučujeme