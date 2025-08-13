Jak vás virtuální platební karta chrání před okradením
Rok od roku stoupá nejen počet vydaných platebních karet tuzemských bank, ale rostou čísla i pro jejich virtuální varianty a to o stovky tisíc. Znamená to, že se Češi naučili využívat jejich výhody oproti plastovým kartám? Víte i vy, kdy se vám takováto virtuální karta nejvíce vyplatí, aby vám ochránila peníze před nečestnými obchodníky?
Virtuální platební karty se u Čechů těší stále větší oblibě. Tuzemské banky jich tak vydávají rok od roku o sta tisíce kusů více a do budoucna se to podle zástupců bank ještě bude určitě dále zvyšovat. Důvodů, proč tyto počty tak rapidně rostou, je podle expertů hned několik. Lidé stále více věcí a služeb platí dnes online a chtějí navíc platit rychle. Část lidí také už ani nechce nosit po kapsách a peněženkách klasické plastové karty a upřednostňují výhradně platby virtuálními kartami například s chytrým telefonem.
Tyto karty si tak oblíbili díky tomu i ti, kdo rádi platí další nositelnou elektronikou, tedy nejen mobilem, ale třeba chytrými hodinkami, náramky či prsteny, které fungují právě jen s virtuálními kartami. Stále většímu využívání virtuálních karet pak pomáhá i to, že i stále více bankomatů už umí bezkontaktní obsluhu a výběr či vklad. A v neposlední řadě se také vybraná část držitelů karet už naučila využívat i výhody jednorázových virtuálních karet, které chrání peníze na účtu před zneužitím ještě více. Navzdory tomu ale tento typ virtuálních karet najdete zatím jen ve dvou bankách.
Podle vývoje statistik českého Sdružení pro bankovní karty (SBK) tak je virtuálních platebních karet s nástupem digitalizace v posledních letech mnohem více než dřív. Zatímco v roce 2022 jich bylo vydáno zdejšími bankami zhruba 345 tisíc, o rok později to už byl přibližně dvojnásobek a na konci loňského roku pak už téměř jeden milion sto tisíc. A za první kvartál letošního roku je vydáno v Česku 1,237 milionu virtuálních karet. Za první tři měsíce 2025 jich tak bylo vydáno celkově více než za celý rok 2024.
Proč roste obliba virtuálních karet
Hlavním důvodem, proč počty virtuálních platebních karet rok od roku rostou, jsou podle Lukáše Kropíka z České spořitelny právě v základních přednostech takovýchto karet. Umožňují totiž klientům virtuální kartu snadno vytvořit i zrušit přímo v bankovní aplikaci internetového či mobilního bankovnictví. A nemusí se na ni ani čekat až přijde v obálce poštou, protože v bankovnictví se objeví během chvilky. U jednorázových virtuálních karet pak hlavní výhoda spočívá podle něj v podobě minimalizace rizika při platbě na internetu. „Karta se ihned po zaplacení zruší, a nemůže tak dojít k riziku, že při platbě na neznámém či neprověřeném e-shopu dojde ke zneužití karty,“ vysvětluje Kropík a dodává, že podle statistik České spořitelny si klienti měsíčně v průměru vytvoří 4krát více jednorázových virtuálních karet ve srovnání s virtuálními kartami na pravidelné nákupy. A zatímco klienti Spořitelny si měsíčně vytvoří v průměru okolo 30 tisíc virtuálních karet pro platby u obchodníků, jednorázových virtuálních karet je měsíčně sjednáno podle Kropíka přes 120 tisíc.
A podobné trendy sledují i v Partners Bance, která jako druhá banka na trhu umí vydávat i jednorázové virtuální karty. „Stále více lidí platí nyní online a zároveň chce mít větší kontrolu nad bezpečností svých plateb. Jednorázové virtuální karty jsou tak oblíbeným nástrojem zejména u zákazníků, kteří platí online za konkrétní, jednorázové služby nebo nákupy,“ vysvětluje důvody pro sjednávání virtuálních karet mluvčí banky Tereza Píchalová.
Jak se liší jednorázová a běžná virtuální platební karta
Virtuální platební kartu si můžete ve většině bank zařídit během chvilky sami a přímo v mobilním či internetovém bankovnictví. Bývá to v sekci nový produkt a nová platební karta, kde místo plastové rovnou zvolíte virtuální kartu. Ta se připraví po vašem potvrzení základních dokumentů banky pro vydání karty během několika málo desítek vteřin a můžete ji tak hned použít na placení přímo nebo si ji přidat do Google, Apple či Garmin peněženky. Obdobně jako u plastové karty si můžete ve většině bank vybírat motiv karty z řady možností. Letos v létě se v nabídce motivů banky dokonce předhánějí, aby zaujaly více klientů mezi hráči počítačových her.
Jednorázová platební karta se pak od té klasické liší hlavně v omezené době trvání a je proto ideální k placení v neznámých či méně důvěryhodných e-shopech či případně při zkoušení online her nebo aplikací s předplatným tarifem. Poté, co si jednorázovou virtuální kartu aktivujete, platí zpravidla jen hodinu a pak se sama automaticky zruší. Obchodník tak informace k platbě už nemůže dále použít a vaše peníze jsou v bezpečí.
A jak umí virtuální karty další banky
Takovéto jednorázové virtuální karty s funkcí automatického ukončení platnosti nicméně v Česku zatím umí vydávat zatím jen tyto dvě zmiňované banky. Ostatní banky, které virtuální karty vydávají minimálně jako kopie jejich stávajících plastových platebních karet, umožňují sjednat si i další virtuální kartu. Ne ve všech bankách ale můžete bezplatně takto objednat neomezený počet karet. Pokud si tak budete chtít sjednat další kartu právě proto, že ji chcete například vzápětí po zaplacení v neznámém e-shopu sami zrušit, podívejte se na parametry svého účtu, kolik platebních karet k němu můžete mít v ceně vydaných.
V několika bankách si pak zatím ale klasickou virtuální kartu bez té plastové nesjednáte. V nabídce ji samostatně nemá například ani Fio, ani Komerční banka. A Raiffeisenbank „zatím virtuální karty vydává pouze jako obnovené karty v rámci jejich expirace,“ upřesňuje mluvčí banky Tereza Kaiseršotová z Raiffeisenbank, která s tímto začala až letos na jaře. Všechny zdejší banky ale minimálně umožňují nahrávat si do virtuálních peněženek Google, Apple či Garmin alespoň virtuální kopie svých plastových karet.
Speciální variantu virtuální karty pak nabízí mBank, která své karetní portfolio kompletně virtualizovala jako první banka na trhu už v roce 2022. Klasickou jednorázovou virtuální mBank tedy sice nemá, mají ale od roku 2021 alternativu v podobě oddělené eKarty, která se chová jako přeplacená karta, respektive samostatný účet, který nečerpá peníze z běžného účtu v mBank. Těchto karet přitom může mít klient více najednou. „Převedete si na ni libovolnou částku a tou následně platíte na internetu. Sjednat si ji klienti můžou v mobilní appce i internetovém bankovnictví, k dispozici je okamžitě a naráz jich mohou mít až deset,“ vysvětluje mluvčí banky Kristýna Dolejšová. V případě ztráty nebo odcizení údajů karty pak má podle ní podvodník přístup pouze k částce, která je na virtuální kartě převedená a k údajům na běžném účtu se jejím prostřednictvím dostat nemůže. Na kartě přitom podle Dolejšové ani není potřeba mít peníze neustále. Pokud ji klient nepoužívá, může ji přes aplikaci nebo internetové bankovnictví vynulovat tak, že si peníze převede zpět na běžný účet.
Jak si v bankách v Česku můžete sjednat virtuální platební karty:
|BANKA
|Od jakého roku nabízí virtuální karty
|
Počet vydaných virtuálních karet
|
Počet vydaných virtuálních karet
|
Air Bank
|
10/2023
|
167 754
|
ne
|
Banka Creditas
|
2017
|
10 000
|
ne
|
Česká spořitelna
|
2020
|
Měsíčně vydá zhruba 150 tisíc
Celkem vydala 6 až 7 milionů virtuálních karet
|
ano
|
ČSOB
|
2022
|
Neuvádí
|
ne
|
Fio banka
|
-
|
Samostatně nenabízí
|
ne
|
Komerční banka
|
-
|
Samostatně nenabízí
|
ne
|
mBank
|
2022
|
215 000
|
eKarta
|
Moneta Money Bank
|
01/2024
|
75 000
|
ne
|
Partners Banka
|
03/2024
|
vyšší desítky tisíc
|
ano
|
Raiffeisenbank
|
2024
|
stovky tisíc
|
ne
|
UniCredit Bank
|
2023
|
500 000
|
ne
Zdroj: banky
