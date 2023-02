Úřady v Berlíně jsou ještě přísnější než v Praze. Překvapilo nás to, říká zakladatel Manifesto Marketu

„Jestli se nám bude dařit v Berlíně, možná přijde čas na další zahraniční expanzi,“ říká newyorský architekt a zakladatel Manifesto Marketu Martin Barry, který před několika týdny otevřel podniku v Berlíně. Do Německa přivezl české pivo, nábytek nebo porcelán, ale také minimum českých investic.

Čekal jste, že koncept, který měl být původně jen dočasným řešením pro jedno neudržované místo, si najde tolik stoupenců?

Když jsme v roce 2018 otevírali první Manifesto, chtěl jsem především vytvořit koncept, který v Praze tehdy zásadně chyběl – spojit na jednom místě skvělou architekturu a kvalitní gastronomii. Tak nějak jsem tušil, že by tento koncept mohl lidi přitáhnout, ale také, že by mohl během několika týdnů zaniknout. Nicméně, zrealizování myšlenky bylo mnohem obtížnější, než jsem na začátku čekal.

Na Florenci jste zaplnili neudražovaný prostor poblíž Masarykova nádraží, stejně tak smíchovské Manifesto „revitalizovalo“ zanedbané místo. Proč jste se rozhodl ho v Berlíně „zavřít“ do budovy?

I budova na Postupimském náměstí byla dlouhodobě prázdná, 25 let na ni nikdo nesáhl. A samozřejmě pro náš koncept skýtala jednu velkou výhodu, neprší do ní. Koncept Manifesta v sobě navíc skrývá mnohem víc než to, zda je uvnitř nebo venku. Vyžaduje vysoké investice do technologií a provozního systému, tudíž jeho „schování” pod střechu prodlužuje jeho životnost a dělá ho tak udržitelnější. Dosáhnout „berlíského” modelu by bylo mnohem obtížnější na venkovním a dočasném místě.

Úřady v Berlíně jsou přísnější než ty v Praze

Jak se v Berlíně spolupracovalo s úřady? Bylo to jednodušší než v Česku?

Vlastně nás překvapilo, že to bylo podobně netransparentní a navíc ještě přísnější.

Věří v Berlíně vašemu projektu?

Zatím je to těžké přepovídat. Nicméně během slavnostního otevření přišlo kolem 3500 tisíc lidí. A během filmového festivalu Berlinale jsme dokonce otestovali maximální hranici naší kapacity.

A co o Manifestu říkají recenze?

Například to, že podobný koncept na Postupimském náměstí měl vzniknout mnohem dřív.

Berlín je kavlitní gastronomií doslova napěchován. Co nového tam přinese Manifesto?

Většina tamních podniků cílí na dvě skupiny lidí, buď na hodně moderní nebo ty, kteří dávají přednost luxusnímu životnímu stylu. Jde tedy o velmi úzce vymezené segmenty. My chceme přitáhnou hlavně místní a 90 procent našich prvních návštěvníků jsou skutečně Němci.

Nebyla tedy expanze do Berlína tak trochu pověstným „vozením dříví do lesa”?

Naopak. Berlín je a byl ideálním městem pro zahájení naší expanze v Německu, protože zdejší gastronomická scéna je mezinárodní, pestrá a sofistikovaná. Ne vždy tu ale najdete špičkovou kvalitu služeb. A přesně to jsme do Berlína chtěli dovézt. Stejně jako v Praze i tady vytváří Manifesto místo, kde se snoubí architektura, jídlo a kultura. Postupimské náměstí ožije.

Do Berlína jsem přivezli i český nábytek

Kromě plzeňského piva jaké další stopy českého umu na Postupimském náměstí najdeme?

Z Prahy jsme si přivezli dvě naše restaurace, ačkoliv jsou americké - Dirty Dog - a mexické - Alebrijes. Porcelán, na který se v Berlíně servíruje, pochází z karlovarské dílny G. Benedict. A stejně tak jsem opět přizval po dlouholetých zkušenostech firmu Miroslava Procházky BAT Design nebo studio Heels Make Deals. A část nábytku vyrobily české firmy Javorina a mmcité.

Je česká stopa něco, co byste chtěl do každého dalšího Manifesta v zahraničí vtisknout?

Vytvořili jsme síť opravdu důvěryhodných důvodů a opravdu není důvod ji měnit. Funguje skvěle a kvalitně. Není třeba ji měnit.

Jak vysoko se vyšplhaly investice do Manifesta v Berlíně?

Ke 13 milionům eur. Suma se skládá z investic mojí skupiny a nákladů do rekonstrukce, které jdou na konto společnosti Brookfield Properties. Zajímavostí je, že většina peněz pochází od Američanů žijících v Evropě. Méně, než jeden milion eur pak přispěli dva čeští institucionální investoři.

V minulosti jste mluvil o další zahraniční expanzi. Konkrétně jste zmiňoval Francii, Belgii, USA nebo Polsko. Už se něco z toho rýsuje?

Vzhledem k makroekonomické situaci jsme ambice na expanzi v těchto zemích omezili a pozastavili jednání o potenciálních projektech. Rozhodl jsem se teď soustředit svoji pozornost na Berlín a na Anděl. Nicméně pokud bude Manifesto v Berlíně úspěšné, jsou ve hře i jiné lokality, než jste zmínila. Zájem od majitelů nemovitostí máme. Zatím ale, jak jsem řekl, budeme hlavně pracovat na rozvoji stávajícího berlínského týmu a dalším vylepšení služeb. Až pak přijde čas a prostor na zamyšlení, kam se posunout dál.

O expanzi zatím nepřemýšlíme

Hledáte už potenciální investory?

Aktuálně ne. Společnost je zisková natolik, aniž by potřebovala k růstu externí investory. I nadále bych si rád zachoval většinové vlastnictví.

A co expanze Manifesta do dalších českých měst?

V příštích 10 letech k tomu, myslím, nedojde.

Věnujete se ještě architektuře a urbanismu nebo vás práce na rozvoji konceptu Manifesta vytěžuje naplno?

Vedení společnosti mě časově vytěžuje víc než jeden úvazek. Už tedy nejsem praktikující architekt, ale vlastně při realizaci Manifesta v Berlíně jsme vybudovali takové malé architektonické studio. Projekt vedla Sara Gomez, která si vybudovala i vlastní tým. Nicméně i já jsem si v Berlíně saturoval svoji designerskou duši, navrhl jsem některé z barových židlí.

V Praze se vůbec nestaví

Kdysi jsme spolu mluvili o tom, že Praze chybí moderní architektura. To vlastně platí dodnes. Nicméně pozorujete v Praze nějaký posun k lepšímu?

Nějaký posun k lepšímu pozorovat lze. Tým IPRu a CAMPu odvádí dobrou práci, otevírá diskusi o architektuře a urbanismu a organizuje mezinárodní soutěže. I když stále platí, že se v Praze stále moc nestaví. Například projekt Savarinu Thomase Heatherwicka je příkladem kvalitní architektury, ale opět jsou u něj patrné stopy působení památkářů.

Mimochodem, pro váš koncept jste zvažovali i prostor Staroměstské radnice. Na čem to ztroskotalo, kromě toho, že radní neschválili její rekonstrukci?

Především na neochotě politiků sáhnout do centra města a vytvořit zde něco výjimečného. Rekonstrukce by s sebou přinesla obrovský potenciál pro přilákání jiného typu lidí do centra, vytvořila by spoustu pracovních míst a generovala by peníze pro město. Přitom by se přeměna objektu dala financovat z jiných než veřejných prostředků. Nechat ji chátrat je vlastně plýtváním.

