Nejenom Praha. Na poplach kvůli stavebnímu zákonu bijí Ostrava, Plzeň či Zlín

Praha a šest dalších tuzemských měst se spojila v boji za lepší stavební zákon, protože ten, co dnes projednává vláda, přinese podle nich jen zhoršení stávajícího stavu.

Jednou z nejkritizovanějších změn je podle zástupců měst ze CityDeal je nemožnost pořizovat si městské stavební předpisy. Například Praha má své stavební předpisy od roku 2016, navrhovaný zákon je však plánuje zrušit, u dalších statutárních měst s nimi nepočítá.

„Každé město je jiné a má svá specifika a charakter. Stejně jako nemůže být stejný režim správy Národního parku Podyjí a Krkonošského národního parku, nemůže být Liberec plánován zcela dle stejných principů jako Ostrava nebo Praha,” říká ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), který je příspěvkovou organizací statutárního města Ostrava, Ondřej Vysloužil.

Urbanista z Hamburku: Metropolitní plán je alfou a omegou výstavby. Ten pražský je perfektní Reality Praha potřebuje dostupné bydlení i Vltavskou filharmonii. Alfou a omegou pro rozvoj české metropole je bezpochyby Metropolitní plán. „Žádná z evropských metropolí nemá tak skvěle vypracovaný plán. Vznikl totiž na základě validních dat, v kooperaci s mnoha dalšími dotčenými institucemi,“ říká v rozhovoru pro Newstream známý urbanista Peter Gero. Petra Jansová Přečíst článek

Zástupci měst v iniciativě volají například i po změně postavení města v uzemním nebo stavebním řízení. „Současná podoba stavebního zákona dává městu postavení pouze účastníka. Má tak tedy pro stavebníka stejné postavení jako jakýkoliv soused jeho parcely,“ říká architekt města Karlovy Vary Karel Adamec.

V praxi se pak město podle něj často dostává do situace, kdy svému vlastnímu rozvoji pouze přihlíží a nemá na něj jakýkoliv vliv.

Věcná novela stavebního zákona, kterou projednává vláda, především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jeho podřízené soustavy a zachovává část stavebních úřadů v obcích. Kromě měst ji kritizují zástupci Asociace developerů, České komory architektů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví nebo Hospodářské komory. Podle nich by měla vláda projednání odložit, protože je nekvalitní a zpomalí výstavbu.

„V porovnání s komplexní rekodifikací, která byla přijata v loňském roce, dopadl nový materiál doslova jak sedláci u Chlumce. Nelze ho nazvat jinak, než debaklem ministra Ivana Bartoše (Piráti) a jeho úředníků,“ říká Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů České republiky.

Hlavní nevýhodou „Bartošova“ modelu podle asociace je, že neurychluje proces a nesnižuje počet dokladů potřebných pro stavební řízení. „Není tedy pravdou, že jde o jedno řízení, jeden proces, jedno razítko,“ dodává Kadeřábek.

Hlaváček: Když bude Praha stavět vlastní byty, ovlivní to ceny realit. Ale až za dlouho Reality Celá západní Evropa má různé formy městské výstavby. „Byl by hřích, kdyby se Praha zbavovala vlastních pozemků, kterých nemá mnoho, a nevyužila je jako základ městské výstavby. Zároveň si uvědomuji, že k vytvoření kvalitního městského prostředí potřebujeme rozumné developery,“ říká urbanista Petr Hlaváček, známý jako ideový otec Pražské developerské společnosti, který v komunálních volbách obhájil za STAN post v pražském zastupitelstvu. Petra Jansová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Chuť stavět v Česku je, finance taky. Projekty ale dusí legislativa, říká architekt Leaders Brněnské architektonické studio Chybík+Kristof vzniklo před 12 lety. Na svém kontě má řadu realizací a také prestižních ocenění. Například za projekt českého pavilonu na EXPO v Miláně získali bronzovou medaili za architekturu. A právě tuto realizaci, stejně jako návrh dřevěného sídla státního podniku Lesy České republiky (LČR), se kterým vyhráli mezinárodní soutěž, považuje jeden ze zakladatelů ateliéru, Ondřej Chybík, za přelomovou. Jeho padesátičlenný tým se nyní podílí například na návrhu ostravského mrakodrapu, soutěží i pražskou filharmonii na Vltavské. Chybík volá nejenom po změně legislativy, ale i po tom, aby česká společnost víc naslouchala názoru architektů. Petra Jansová Přečíst článek

