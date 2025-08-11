Rusko láká mladé ze zahraničí na technické studium. Součástí je ale i montáž dronů používaných na Ukrajině
Rusko láká mladé lidi z Kyrgyzstánu i odjinud na studium techniky na prestižní škole v Tatarstánu. Jejich rodiče ovšem nevědí, že studenti polytechnické školy Alabuga také vyrábějí drony, které Rusko používá k útokům proti Ukrajině. Na svých internetových stránkách o tom píše Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Škola vznikla před několika lety ve zvláštní ekonomické zóně Alabuga ležící u města Jelabuga.
Server uvádí příklad ženy ze severního Kyrgyzstánu, která zvažovala, že na polytechnickou školu pošle 16letou dceru. „Myslela jsem, že jde o běžný vzdělávací program, ale když jsem se dozvěděla o vojenských vazbách (školy) a výrobě dronů, byla jsem šokovaná,“ říká tato žena označovaná jako Samira.
RFE/RL uvádí, že ruské úřady na kyrgyzských školách rozdávají propagační a náborové materiály polytechnické školy. V jedné z brožur je například fotografie mladých lidí oblečených ve vojenských uniformách a slib, že studenti se učí, jak „se stát nejlepšími odborníky na výrobu bezpilotních letounů pro potřeby ruské armády“. Dříve se tyto brožury objevily i ve školách v Kazachstánu.
Letos na jaře náboráři z Alabugy navštívili školy na severu Kyrgyzstánu. Obraceli se i na děti, kterým je pouhých 14 let, což znepokojilo některé rodiče. Nabízeli vzdělání chlapcům i dívkám v oboru vysoce vyspělých technologií a stipendium ve výši 30 tisíc až 70 tisíc rublů (7900 až 18 450 korun). Samiru zarazilo, že by její dcera měla letět do Ruska bez doprovodu dospělého, třeba nějakého zástupce kyrgyzského státu. Z Ruska po ní chtěli doklady její dcery, a když s náboráři přestala komunikovat, neustále se ji snažili kontaktovat.
Kyrgyzský odborník na vzdělání Myrza Karimov podotkl, že pokud má kyrgyzské ministerstvo školství nějakou dohodu s Ruskem, pak by někdo z resortu měl studenty doprovázet, protože jsou nezletilí.
Vojenské hry ve vlasteneckém stylu
Někteří mladí Kyrgyzové už v Alabuze jsou. V červenci tam odcestoval syn muže označovaného jako Kazybek. Řekl, že tam je s dalšími studenty z Kyrgyzstánu, Uzbekistánu a dalších zemí. Výuka prý ještě nezačala, mladí hrají paintball a další „vojenské hry ve vlasteneckém stylu“. Kazybek dodal, že podepsal dokumenty, které školu zbavují zodpovědnosti v případě, že by se studentům při těchto hrách něco stalo.
Zástupkyně ministerstva školství v Biškeku Dinara Bektaševová RFE/RL řekla, že zástupci polytechnické školy Alabuga jezdí do kyrgyzských škol od roku 2023 a že resort se na těchto návštěvách nijak nepodílí. Nicméně ředitel jedné ze škol v severokyrgyzském Tokmoku uvedl, že shora dostali nařízeno, aby náboráře do školy pustili.
Kyrgyzské ministerstvo školství uzavřelo se zvláštní ekonomickou zónou Alabuga memorandum týkající se technické a vzdělávací spolupráce a podpory zaměstnávání Kyrgyzů v zóně. Bektaševová uvedla, že na polytechnické škole je zapsáno 58 kyrgyzských studentů. Popřela, že by se škola podílela na výrobě dronů. Kolem této věci se podle ní šíří velké množství dezinformací.
