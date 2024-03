Zvýšení nájmu: Kdy ho může majitel navrhnout? Odpovídají právníci

Nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě se zaměří na problematiku nájmu a plateb s ním spojených. I zvýšení nájmu má totiž přísná pravidla. Jak a kdy k němu může majitel nemovitosti přistoupit, vysvětlují právníci.

Moderátor podcastu Martin Frolík si do pořadu pozval Šárku Kalinovou, advokátku AK PRK Partners a odbornici na problematiku komerčních nájmů. Spolu hovořili například o tom, kdy má pronajímatel bytu možnost navrhnout navýšení nájemného, dodávky jakých služeb musí nájemci zajistit nebo kdy je možné smluvení tzv. paušálních úhrad.

Rozhovor nevynechá ani otázky spojené se stanovováním nájemného a provozních nákladů u komerčních nemovitostí nebo daňových aspektů souvisejících se stavebními úpravami těchto prostor.

Na rozhovor s hostem tradičně naváže Kristýna Faltýnková s přehledem posledních legislativních a judikaturních novinek. Nastíní, co přinese mj. návrh novely školského zákona; návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny; návrh novely zákona o policii České republiky; nebo návrh novely vyhlášky o měření elektřiny, reagující na tzv. komunitní energetiku.

Z judikatury shrne nález Ústavního soudu (sp. zn. I ÚS 306/24) o podmínkách, které musí být splněny pro to, aby soud mohl rozhodnout o prodloužení vazby. Dále pohovoří o nálezu téhož soudu (sp. zn. I ÚS 3399/23) o protiprávní změně bydliště dítěte a ochraně základních práv rodičů. A nakonec shrne rozsudek Nejvyššího soudu (sp. zn. 23 Cdo 1666/2023) o požadavcích formy pro změnu obsahu smluveného závazku, když smlouva závazek zakládající byla sjednána v písemné formě.

Nejnovější díl podcastu Právo k Ranní Kávě, který vzniká ve spolupráci s právní kanceláří PRK Partners, si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

