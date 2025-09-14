Vyberte si z našich newsletterů

Nadšenci usilují o záchranu bývalého pivovaru v Kyjově. Tlačí na město

V Kyjově si na tradice potrpí. Nyní chtějí zachránit starý pivovar
O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo novou, třeba i dočasnou střechu nebo vyčistilo sklepy, a zabránilo tak další degradaci.

Iniciátor projektu Matěj Černý, již se svou ženou architektkou Martinou pořádá pro získání podpory veřejnosti výstavu fotografií historické budovy. Věří, že se podaří vytvořit tlak na vedení města, které nyní do oprav investovat nemíní.

Výroba piva skončila v areálu v roce 1966. Od té doby objekt chátrá, což se podepsalo na jeho současném stavebně technickém stavu. "Pod budovou se nachází rozsáhlé sklepy s valenými a křížovými klenbami. Můžeme předpokládat, že tato část, i když opakovaně přestavovaná, je nejstarší částí pivovaru. Podle statického posudku jsou sklepy mechanicky poškozené a vykazují zvýšenou vlhkost, kvůli které degraduje zeď. Vlhkost se přenáší i do nosných obvodových stěn. Dřevěné stropy a krovy, do kterých zatéká, jsou v havarijním stavu," uvedli manželé Černí, kteří se o osud jedné z nejstarších budov ve městě zajímají dlouhodobě. Podle nich město nechalo objekt od koupení před několika lety jen dál chátrat a obávají se okamžiku, kdy nepůjde zachránit nic.

Město nechalo zpracovat dokumentaci k demolici stavby, o čemž zatím nerozhodlo. "Posudek statika říká, že budova je ve velmi špatném stavu a jediné, co stojí za zachování, jsou obvodové zdi a sklepy. Dokud ale nevybereme partnera, s kterým budeme lokalitu rozvíjet, nelze o budoucnosti pivovaru rozhodnout," řekl v lednu místostarosta Daniel Čmelík. Od té doby se spolupráce s někým dalším příliš neposunula. "Ve vedení jsme se shodli, že pokud by se našel zájemce, který by chtěl budovu opravit za vlastní finance a využít ji k smysluplnému účelu, je město ochotno budovu poskytnout k dlouhodobému pronájmu," uvedl nyní. Město o opravě také uvažovalo, ale peníze raději dá na jiné investice. "Pro využití pivovaru nemá náplň," dodal.

V areálu, kde šla již dříve k zemi bývalé mlékárna, chce město vybudovat dosud chybějící družstevní bydlení. "Nyní pracujeme na finální podobě architektonické studie. V listopadu bude veřejné představení a debata s občany o podobě projektu. Následně začneme pracovat na projektu ke stavebnímu povolení," sdělil Čmelík. Případná demolice pivovaru by nastala v návaznosti na uskutečnění projektu družstevních bytů.

Areál tří podzemních vodojemů, které vznikaly postupně v letech 1874, 1894 a 1917, se po letech chátrání proměnil v atraktivní prostor, který získal nominaci v České ceně za architekturu 2025. Nejstarší cihelný vodojem z roku 1874 dokládá mistrovství tehdejších řemeslníků, druhý cihelný vodojem z roku 1894 reflektuje další fázi rozvoje, a třetí, betonový z roku 1917, přináší novou kapitolu stavební technologie.

Unikátní je především jejich soustředění na jednom místě - podobně rozsáhlou kumulaci technických staveb v Evropě najdeme jen výjimečně. To byl hlavní důvod, proč se architekti ze studia David Prudík architekti rozhodli k zásahům přistupovat maximálně střídmě a zachovat autenticitu místa.

Architekti chtěli v Brně zachovat co nejvíce původních prvků

Celý koncept rekonstrukce postavili na principu „méně je více“. Do samotných vodojemů se tedy zasahovalo pouze v nezbytném rozsahu. Instalovalo se moderní osvětlení, nové elektroinstalace a úniková schodiště pro bezpečný pohyb návštěvníků. Důraz byl kladen na to, aby prostor působil stále majestátně a nedotčeně. Osvětlení tak pouze podtrhuje rytmus kleneb a opěrných sloupů, bez snahy dominovat.

Také terén nad vodojemy byl ponechán v téměř původní podobě. Trávníky nenaznačují, že pod nimi leží obrovské podzemní prostory. Jen decentní modelace mezí dává tušit jejich objemy.

Důležitým prvkem revitalizace se stal bývalý domek hlídače. Ten byl v havarijním stavu, proto musel být rozebrán. Architekti jej podsklepili, do podzemí vložili schodiště obtočené kolem prosklené výtahové šachty a vytvořili chodby umožňující bezbariérový vstup do dvou vodojemů (01 a 03). Samotná nadzemní část byla obnovena podle historických fotografií - s respektem k původním fasádám. Vedle domku vznikla také nová přístavba sociálního a technického zázemí. Architekti zvolili jednoduchý kubický tvar, opláštěný perforovaným cortenovým plechem. Materiál přirozeně navazuje na barevnost cihel a betonu a současně přináší moderní výraz. 

Třetí vodojem je přístupný samostatným schodištěm, skrytým v terénu, takže nenarušuje celkový charakter areálu.

Okolní park není jen doplňkem, ale promyšlenou součástí celého konceptu. Architekti věděli, že se nachází v těsné blízkosti Masarykova onkologického ústavu, a proto mu dali klidový charakter. Návštěvník zde nenajde hlučná hřiště či komerční atrakce. Místo toho vznikla decentní síť cest, která respektuje terén a umožňuje průchodnost.

Na brněnském realitním trhu je rušno. Obzvlášť letos, kdy se chystá výstavba tisíce nových bytů, revitalizace tisíců metrů čtverečních brownfieldů i nová dopravní infrastruktura. Moravská metropole však přitahuje zájem nejenom kvůli objemu investic plynoucích do developmentu. Hned pět brněnských realizací zaujalo mezinárodní odbornou porotu letošního ročníku České ceny za architekturu.

