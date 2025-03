Nová Disneyho Sněhurka propadla. I když utržila dvě miliardy

Negativní kampaň kvůli údajné ideologické masírce výrazně ublížila tržbám nejnovější hrané pohádce Walta Disneyho. Legendární studio na plátna znovu uvádí pohádku o Sněhurce, která mu kdysi vynesla největší slávu. Tentokrát ale diváci nadšení neprojevují. A snímek, jehož produkční rozpočet se vyšplhal na 209 milionů dolarů, mohou čekat problémy. Naznačují to globální tržby za premiérový víkend, které se blíží jen částce 88 milionů dolarů. Očekávalo se přitom alespoň 100 milionů.

Slabé recenze, velmi nízká divácká hodnocení, kontroverze spojené s údajnou feministickou ideologií a možná i nepříliš šťastné načasování. Nová Sněhurka od studia Walt Disney vstoupila do kin a zatím to na velký úspěch nevypadá. Naopak, kvůli vysokému rozpočtu může snímek skončit ve ztrátě.

„Tržby za první víkend v amerických kinech činily 44 milionů dolarů, což je velmi ‚ospalý start‘,“ uvedla Rebecca Rubin z magazínu Variety. Odborníci pak odhadují, že během premiérového víkendu nová Sněhurka utržila globálně zhruba 87,3 milionu dolarů (tedy dvě miliardy korun), což je pod původními očekáváními. „Studio odhadovalo, že by za první víkend globálně měla Sněhurka posbírat kolem 100 milionů dolarů,“ dodala reportérka Variety.

Za nepříliš dobrým výsledkem pak podle Rebeccy Rubin stojí také hned několik kontroverzí, které způsobily například herečky Rachel Zegler a Gal Gadot svými poznámkami ohledně dění v Palestině nebo zobrazování lidí nízkého vzrůstu. To vše doplňují ideologické třenice kvůli změnám v příběhu.

Hit, nebo propadák?

Studio tyto komplikace do očekávání předem započítalo. Podobné snímky totiž v kinech mívaly mnohem vyšší ambice. Lví král v roce 2019 během otvíracího víkendu utržil 192 milionů dolarů, a to jen v severoamerických kinech, Kráska a zvíře 175 milionů a Alenka v Říši divů 116 milionů (také data z kin USA a Kanady). A také Malá mořská víla, která studiu přinesla ztrátu při rozpočtu 245 milionů dolarů, dokázala při premiérovém víkendu utržit v USA téměř 96 milionů dolarů. Hůř než aktuální Sněhurka v kinech o premiéře dopadly jen snímky, které do kin vstupovaly v pandemických letech 2020 až 2022.

Mimochodem vni v českých kinech to zatím není žádná hitparáda. Za první víkend přilákala nová Sněhurka necelých 17 tisíc diváků, kteří za vstupenky utratili 2,7 milionu korun. Podle Unie filmových distributorů skončila v tabulce návštěvnosti druhá.

„Na Disneyho standardy Sněhurka není trhákem a je spíše slabším kusem. Nicméně konečný úspěch bude záviset na dalších týdnech a jestli se povede replikovat cestu Mustafy,“ uvedl pro Variety David A. Gross z konzultační společnosti FranchiseRe.

Naráží tak na uvedení pokračování Lvího krále Mufasa, které do kin vstoupilo vloni v prosinci a během premiérového víkendu v USA tržby dosáhly jen částky 35 milionů. Návštěvnost snímku se však postupně zlepšovala a celosvětově Mufasa utržil 716 milionů dolarů.

Hrníčky se Sněhurkou

V opakování tohoto scénáře tak podle zdrojů Variety nyní Disney doufá. Magazín však však upozorňuje, že relativně úspěšný recept převádění klasických disneyovek do hrané podoby se již pravděpodobně vyčerpává. Přitom v uplynulé dekádě tyto pohádky doplňovaly tržby studia Disney, když se začínaly fungovat dříve úspěšné komiksové adaptace studia Marvel.

Díky nim Disney má na kontě další čtyři miliardové hity, když hrané verze Lvího krále, Krásny a zvíře, Aladina a Alenky všechny utržily více než miliardu dolarů a Kniha džunglí s tržbami 967 milionů skončila těsně pod touto hranicí.

Miliardy Sněhurka téměř jistě nedosáhne. Nicméně ani pokud by se nepovedlo dosáhnout úspěchu Mufasy, v součtu veškerých tržeb Sněhurka nemusí skončit v červených číslech.

„Nezapomínejme, že pro Disneyho jsou kina jen jedním ze zdrojů příjmů. Sněhurka je zlatým dolem pro prodej merchandisingu a určitě se Disneymu povede využít nový film také v zábavních parcích,“ dodal pro Variety David A. Gross z FranchiseRe.