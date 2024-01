Na Smíchově stavíme největší čtvrť od vzniku Vinohrad, říká miliardář Luděk Sekyra

Jeden z nejbohatších Čechů, developer a filantrop Luděk Sekyra v současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Staví tam úplně nové městské části.

Reklama

„Na Smíchově jde o největší urbanizaci Prahy od vzniku Vinohrad,“ říká Sekyra. Mimo jiné tam má vzniknout kilometr dlouhý pěší bulvár, který celé území protne. Celková investice na vybodování nové čtvrti přesáhne třicet miliard korun. Kromě bytů a kanceláří tam vznikne nové nádraží nebo, parkoviště systému P+R pro tisíc aut.

Zároveň tam vznikne nové sídlo České spořitelny a další velká administrativní budova. „A to je pouze druhá fáze, kterou začneme stavět v letošním roce. Celková investice veřejná i soukromá bude v této druhé fázi zhruba miliarda euro, říká Sekyra. Co je podle Sekyry unikátní, ale také hodně náročné, je fakt, že veškerá výstavba bude probíhat v jedné fázi. „Územní rozhodnutí, které tam bylo vydané, je největším územním rozhodnutím na výstavbu komplexu staveb od listopadu roku 1989.“ Celý projekt bude vznikat ještě dalších deset let. A to už roky probíhal povolovací proces. „Je to projekt na generaci,“ tvrdí.

Sekyrův byznys. To jsou cihly, beton ale i nehmotné statky

Kromě zmíněných tří nových čtvrtí se Sekyrova firma bude podílet i na dostavbě Vítězného náměstí v pražských Dejvicích, ale také se nyní velmi angažuje v nájemném bydlení. Například pro Českou spořitelnu a Kooperativu staví tři sta nájemních bytů na pražském Opatově. Mezitím se věnuje i „středním“ projektům, například v pražských Čakovicích buduje jeho firma 500 bytů. A také se podílí na revitalizaci slavného obchodního domu Kotva.

Sekyra je známý také tím, že mohutně podporuje vzdělání. Podílel se na vzniku Centra pro filozofii, etiku a náboženství na Univerzitě Karlově, založil vlastní nadaci, jejímž cílem je podpora rozvoje občanské společnosti a kritického myšlení. Nadace spolupracuje s Harvardovou univerzitou, Oxfordskou univerzitou nebo Knihovnou Václava Havla. Na Oxfordské univerzitě je členem správní rady na Harris Manchester College.

Luděk Sekyra byl hostem podcastu Realitní Club. Epizodu s šéfem jedné z největších developerských skupin v Česku přineseme již zítra na newstream.cz. Poslechnout si díl budete moci i na vaší oblíbené podcastové platformě. Najdete nás na Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts.

Tomáš Krist / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED

Do Nového Rohanu investujeme 15 miliard, říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz Reality Developer J&T Real Estate (JTRE) chystá svůj zatím největší projekt. Koupil první část pozemků na Rohanském ostrově v pražském Karlíně, kde začne příští rok stavět čtvrť Nový Rohan. „Aktuálně máme územní rozhodnutí a připravujeme stavební povolení pro první etapu umístěnou na nároží ulic Voctářova a Štorchova. Prodeje bytů plánujeme spustit ve druhém čtvrtletí, výstavbu pak ve druhé polovině roku,“ říká člen představenstva JTRE Jiří Ochetz. nst Přečíst článek

Šéf Sekyra Group: Stavební materiály zásadně nezlevňují Reality Ceny stavebních materiálů jsou stále vysoké, významně prodražují celkové náklady na stavbu. Objemné skladové zásoby se do jejich ceny nepropisují, říká šéf developerské společnosti Sekyra Group Leoš Anderle v dalším díle podcastu Realitní Club. pej Přečíst článek

Na Kulaťáku vyroste největší „kulturák“ v Praze. Budou v něm byty, pivovar i vysoká škola Reality Vítězné náměstí se dočká po sto letech dostavby. Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na jeho dostavbu se stal holandsko-český tým Benthem Crouwel Architects a Opočenský Valouch Architekti. Architektonické soutěže se celkově zúčastnilo 44 týmů. Na druhém místě se umístil návrh studií Cityförster (NL) a Perspektiv (ČR). Bronzovou příčku obsadilo tuzemské studio A69 - architekti. Dalibor Martínek, Petra Jansová Přečíst článek

Na Vítězném náměstí v Praze zmizí proluka. Univerzita prodala pozemky miliardářům Zprávy z firem V západní části Vítězného náměstí v Praze 6 mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů zmizí nezastavěná plocha. Pozemky od Vysoké školy chemicko – technologické (VŠCHT) koupilo za částku těsně převyšující jednu miliardu korun konsorcium developerů. Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group tam postaví kanceláře, obchody i byty. vku Přečíst článek