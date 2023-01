Noví majitelé bytů či domů, zbystřete. Na přiznání k dani z nemovitých věcí zbývají už jen tři týdny

Ať už jste zbrusu novým vlastníkem pole, bytu či domu, nebo je vlastníte už dlouho, ale něco jste vloni přistavěli či prodali nebo darovali, měli byste si už hlídat datum 31. ledna 2023. To je totiž den, do kdy jste povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023. V některých případech přitom stačí jen oznámení. Samotná daň se u většiny nemovitostí platí do 31. května.

Kdo prodal vloni pole za vesnicí nebo zděděný byt po dědečkovi a teď dělá před finančákem mrtvého brouka, může se časem docela divit. Ukolébávat se v digitální době, že se na vás nepřijde, je úsměvné, protože vám reálně hrozí sankce, a to nejspíš i za každý den prodlení.

Úřady totiž průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí a porovnávají údaje o nemovitých věcech evidovaných v katastru se skutečným stavem v terénu. „Správce daně si může aktuální stav (resp. případné změny vlastnictví) snadno ověřit ve spolupráci s katastrálním úřadem, který veškeré nemovité věci eviduje,“ upozorňuje Robert Němeček z daňového oddělení Deloitte.

Pokud poplatník daňové přiznání podle Němečka nepodá a měl by, může ho správce k tomuto kroku vyzvat. Daň pak může být správcem daně i doměřena. „Lhůta pro doměření daně je obecně tři roky. „Nesplnění daňových povinností je obecně penalizováno celou řadou sankcí (správce daně vyměří úroky z prodlení z opožděně uhrazené daně, pokutu za opožděné tvrzení daně z důvodu pozdě podaného daňového přiznání nebo vyměří penále z doměřené daně, pokud daň doměří sám),“ vypočítává Němeček.

Nové vychytávky na portálu Moje daně

Ostatně, když se přihlásíte do Portálu občana, ihned sami uvidíte, jaké všechny informace o vás stát vede, a to včetně nemovitostí, které vlastníte. Díky novým funkcím portálu Moje daně jde pak ověřit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí. Systém jednoduše rovnou avizuje soulad či nesoulad údajů. Můžete si takto zkontrolovat, zda máte uvedenou správnou výměru pozemku, výši spoluvlastnického podílu či evidenci nemovité věci v katastru.

Jestliže se ohledně vaší nemovitosti nic vloni nezměnilo, podávat přiznání k dani z nemovitých věcí znovu nemusíte. A to ani v případě, že obec měnila koeficienty pro stanovení daně. Stačí jen zaplatit daň dle výměry. Přiznání k dani z nemovitých věcí nepodávají ani družstevníci, protože nejsou majitelé, jen držitele členských práv, majitelem nemovitosti je družstvo.

Kdo a jak podává přiznání?

Daňové přiznání se podává vždy k poslednímu dni ledna na to zdaňovací období, které teprve nastane. Rozhodující je stav k 1.lednu 2023. Na to, kdo má letos podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, je tedy jednoduchý klíč. Musí to udělat majitelé všech nemovitostí, u kterých se v roce 2022 změnily okolnosti, podle nichž se stanovuje a mění výše daně. To se děje třeba v případě prodeje či koupě a týká se to nejen domů, bytových či nebytových jednotek nebo pozemků, ale také inženýrských staveb.

Jestliže neznáte údaje pro platbu nebo nevíte, jakou máte výši daně k určité nemovitosti, můžete požádat správce daně, tedy finanční úřad, kam spadá tato nemovitost, o vyčíslení či zaslání údajů. Ideální je napsat písemnou žádost nebo se stavit osobně na konzultaci. Seznam finančních úřadů je na adrese.

Spoluvlastníci

V případě, že někdo spoluvlastní dům, byt či pozemek a některý z dalších spolumajitelů podá přiznání jen za svůj podíl, má povinnost podat daňové přiznání každý za sebe. Daň pak přiznává a platí každý podle svého vlastnického podílu na nemovitosti.

Třeba v případě, kdy dva sourozenci spoluvlastní přesně na půl pozemek, na který by se vztahovala daň z nemovitých věcí 600 korun, každý platí za sebe jen 300 korun, pokud se nedomluví na společné platbě. U společného jmění manželů (SJM) to je ovšem jinak, protože nejde o podílové spoluvlastnictví a daňové přiznání podává jako společný zástupce vždy jen jeden manželů.

Koho se přiznání k dani z nemovitostí například týká:

nových majitelů nemovitostí

majitelů vloni dostavěných nemovitostí

majitelů rozestavěných, ale nově užívaných nemovitostí

majitelů vloni opravených/upravených nemovitostí

majitelů vloni částečně zlikvidovaných nemovitostí

majitelů pozemků s loňskou změnou výměry v katastru

majitelů s novým krajinným prvkem od loňska na vlastním pozemku (stromořadí, příkop, mokřad, skála atd.)

nových stavebníků na pozemcích s právem stavby od loňska

nových nájemců/ pachtýřů pozemků

všech, u nichž došlo ke změně nároku na osvobození od daně

Kdo podává například oznámení:

darující či prodejci nemovitostí

ti, kdo vloni nemovitost darovali, či prodali. Daňové přiznání darující podávají, pokud stále ještě nějakou další nemovitost v daném kraji vlastní.