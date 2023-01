Pozor, už zbývá jen pár dnů. Na přihlášení k paušální dani máte čas jen do 10. ledna

Od letoška paušální daň může využívat větší počet živnostníků. Mění se ovšem výše zálohy, horní limit a zavádí se tři pásma s různou sazbou daně dle typu činnosti a příjmu. Přihlašování, odhlašování i přestupy na jiné pásmo je třeba ale udělat do 10.ledna 2023.

Pošlete jednou měsíčně trvalý příkaz na stejnou sumu peněz a je to. Žádné další samostatné odvody na sociální či zdravotní pojištění se pro plátce paušální daně už nekonají, protože vše je integrované v jedné a po celý rok stejně vysoké měsíční platbě. Není třeba se už v březnu stresovat s vyplňováním a podáním daňového přiznání a přehledů a ani se bát, že vyjde nedoplatek. Takto funguje už od roku 2021 takzvaná paušální daň, pro kterou se OSVČ rozhodují dobrovolně namísto podávání klasického daňového přiznání s vyměřenou výší daně. Už druhým rokem je to pro desítky tisíc lidí ve výsledku výhodnější, i když si u tohoto typu daně nemohou uplatnit odvody ani bonusy. Letos počet lidí s daňovým paušálem naroste i díky tomu, že se zvedá horní limit pro roční obrat, a to až do dvou milionů korun. Na přihlášení či odhlášení k paušální dani už je čas ale jen do 10.ledna 2023.

Paušální daň se týká ale jen těch OSVČ, kteří nejsou plátci DPH a nemají ani registrační povinnost, nejsou v problémech se splácením tak, aby byli v insolvenci. OSVČ s paušální daní ani nesmí vykonávat funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti a nesmí mít ani příjmy ze závislé činnosti vyjma příjmů z DPP.

První paušální pásmo

Nová legislativní úprava od roku 2023 dělí poplatníky paušální daně nejen podle příjmů, ale i podle činnosti. Rozhodující je tedy i to, na jaký výdajový paušál by se jeho činnost vztahovala. Přitom není důležité, zda daný podnikatel tento paušál v daňovém přiznání uplatňoval. Na řemeslníka se vztahuje například 80procentní paušál, na lékaře, advokáta či příjmy z autorských práv jen 40procentní a na ostatní živnosti platí paušál 60procentní. Samostatný paušál 30 procent se týká příjmů z pronájmu.

První pásmo paušální daně je určené pro OSVČ s nejnižšími ročními příjmy. Hranice jednoho milionu korun se týká všech bez rozdílu, tedy není podstatné, o jakou činnost se jedná. Spadají sem ale i ti, kdo mají příjem ze samostatní činnosti v minulém roce (za zdaňovací období) do výše 1,5 milionu korun, pokud alespoň 75 procent jejich příjmů tvořili ty, na které lze podle zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 80 procent nebo 60 procent. Do stejného pásma patří i ti živnostníci, kteří měli příjmy dva miliony korun a na alespoň 75 procent těchto příjmů by se dal uplatnit výdajový paušál 80 procent.

Pro první pásmo platí sazba paušální daně 6208 korun. V tom je zahrnuta symbolická stokoruna na daň z příjmů a zdravotní pojištění ve výši 2722 korun a minimální sociální pojistné 3386 korun. Ti, co již v režimu paušální daně fungují od loňska, si musí nastavit správnou výši zálohy už od ledna. Splatnost je do 20.dne v měsíci, ale jak upozorňuje web finanční správy je možné si zálohu předplatit i dopředu na více měsíců či celý rok.

Druhé a třetí paušální pásmo

Do druhého pásma s měsíční sazbou daně 16 tisíc korun spadají ti, kdo se vejdou s ročními příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ činnosti podle výdajových paušálů. Podnikatelé, kteří mají alespoň 75 procent svých příjmů z oblasti činností, na něž se vztahuje výdajový paušál 60 či 80 procent, mohou sazbu pro druhé pásmo uplatňovat až do dvou milionů korun. Zdravotní pojištění pro druhé pásmo činní 3591 korun, sociální 7446 korun a součástí je i daň z příjmů vyměřená ve výši 4963 korun.

Třetí pásmo má sazbu paušální daně 26 tisíc korun a zahrnuje už všechny podnikatele bez ohledu na typ činnosti. Jediným kritériem příjmu je, aby jejich roční příjmy nepřesáhly dva miliony korun. Zdravotní pojištění pro třetí pásmo pak je 5292 korun, sociální 11388 korun a daň z příjmů činní 9320 korun.

Komu se paušální daň nemusí vyplatit

V případě, že máte rozjednanou hypotéku nebo o ní v dohledné době uvažujete, přestoupení na paušální daň byste měli podle daňových i hypotečních expertů ještě zvážit. Pro banky byste totiž nemuseli být dostatečně bonitním klientem a nemuseli by vám hypotéku poskytnout.

Do kdy se přihlásit a jak platit a kam peníze posílat

Hlavní, co musíte udělat, pokud chcete platit paušální daň, je podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. To je nutné podat vždy do 10. dne rozhodného zdaňovacího období, což znamená do 10.ledna 2023. To je datum, kdy je možné nejpozději vstoupit podle finanční správy do paušálního režimu. I toto datum má ale svou výjimku, která se týká nových podnikatelů. Ti mohou své oznámení o vstupu do paušálního režimu odevzdat správci v den, kdy zahajují vlastní podnikání. Spolu s oznámením se podává nejpozději 10.ledna 2023 i přihláška k registraci daně z příjmů fyzických osob. Datum 10.ledna 2023 se týká ovšem i těch, kteří chtějí z režimu paušální daně vystoupit nebo přestupují do jiného pásma. Také do tohoto dne to totiž musí oznámit finanční správě. Pokud přestanete splňovat podmínky paušální daně, musíte to finanční správě rovněž oznámit. Máte na to patnáct dnů.

