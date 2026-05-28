Na kus řeči s právníky: Jak se staví Česko?

Stavební právo, digitalizace i územní plánování patří k tématům, která zásadně ovlivňují podobu českých měst i dostupnost bydlení. Roman Pečenka a Daniel Vejsada z PRK Partners v debatě ukazují, proč nejde jen o technické změny v legislativě, ale o klíčovou otázku dalšího rozvoje Česka, fungování obcí a budoucnosti metropole.

V úvodní části diskuse se partner Roman Pečenka a associate partner Daniel Vejsada z PRK Partners věnují aktuálnímu stavu nového stavebního zákona a digitalizaci stavebního řízení. Roman Pečenka Vyvrací dojem, že by tato témata utichla; naopak upozorňuje na kontroverzní proces schvalování rozsáhlé vládní novely, která je projednávána formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Tento postup kritizuje jako netransparentní, neboť obchází standardní připomínkové řízení a odbornou diskusi, což může vést k přijímání nefunkčních a nedotažených předpisů. V otázce digitalizace je Pečenka skeptický a uvádí, že projekt se v původní podobě nezdařil a reálný horizont plné digitalizace se nyní odhaduje až kolem roku 2030.

Dalším stěžejním tématem je koncepční změna ve fungování státní správy a územního plánování. Pečenka vysvětluje posun k vytvoření samostatné soustavy státních stavebních úřadů, což má být obcím kompenzováno posílením jejich pravomocí v územním plánování. Tento krok vítá, neboť současný systém považuje za hybridní a pro obce omezující. V souvislosti s rozvojem metropole podrobněji rozebírá připravovaný Metropolitní plán Prahy. Ten vnímá jako nezbytný kompromis, který by měl Praze přinést nové rozvojové příležitosti, jasně definovat dopravní koridory a umožnit smysluplné zahušťování výstavby, čímž by se omezilo neefektivní rozrůstání města do okolní krajiny.

Podcast „Jak se staví Česko“

V závěru talkshow Roman Pečenka představuje svůj autorský podcast „Jak se staví Česko“, ve kterém se společně s odborníky věnuje širším souvislostem územního rozvoje.

Zdůrazňuje, že územní plánování není jen technickou či právní disciplínou, ale má zásadní ekonomické a sociologické dopady. Jako příklad uvádí nevhodně nastavenou daňovou strukturu v ČR, která obce často motivuje k blokování nové výstavby místo její podpory. Skrze podcast se snaží toto „nesexy“, ale kriticky důležité téma přiblížit veřejnosti a otevřít diskusi o tom, jak učinit z českých měst skutečné ekonomické motory země.

Významní dodavatelé v éře nového zákona o kybernetické bezpečnosti

V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se experti z advokátní kanceláře PRK Partners, Eva Fialová a Zbyněk Loebl, podrobně věnují jednomu z nejaktuálnějších témat současnosti – právu kybernetické bezpečnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na institut tzv. významných dodavatelů, kteří hrají klíčovou roli v rámci nové regulace vycházející ze směrnice NIS2. Dozvíte se, jak se dodavatel dozví o své roli, jakým způsobem probíhá identifikace primárních a sekundárních aktiv a proč je pro obě smluvní strany zásadní nepodcenit nastavení vzájemných vztahů.

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

AI v právu: pomocník i hrozba. Nejhorší jsou přesvědčivě znějící, ale falešné právní dokumenty, říká expert

Accolade posiluje vedení. Do čela představenstva přichází Gary Mazzotti

Novým předsedou představenstva české investiční skupiny Accolade se stal Gary Mazzotti. Ve vedení firmy doplní spolumajitele skupiny, miliardáře Milana Kratinu a Zdeňka Šoustala.

Mazzotti se má v nové roli zaměřit především na vztahy s institucionálními investory. Skupina Accolade spravuje portfolio průmyslových nemovitostí v hodnotě 3,9 miliardy eur, tedy zhruba 95 miliard korun.

Do Accolade přichází Mazzotti se zkušenostmi z velkých finančních a investičních skupin. Dříve působil jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti EP Infrastructure miliardáře Daniela Křetínského. V rakouské Vienna Insurance Group zastával pozice člena představenstva a finančního ředitele pojišťovny Kooperativa.

Zkušenosti má také ze skupiny PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová se svými dcerami. Tam mimo jiné řídil divizi soukromého kapitálu a investice do hotelů, energetiky a nemovitostí na vybraných trzích.

Podle tiskové zprávy se Mazzotti v poslední dekádě podílel na transakcích v objemu téměř devíti miliard eur, tedy přibližně 219 miliard korun. Na Univerzitě v Readingu získal titul z ekonomie.

„Pro další etapu našeho směřování je jeho příchod zásadní. Naše ambice jsou větší než kdy dřív a budou vyžadovat silnější řízení, hlubší vztahy s investory i pevnější institucionální ukotvení,“ uvedl Kratina.

Accolade investuje v osmi evropských zemích do nemovitostí určených pro maloobchod, e-commerce, zpracovatelský průmysl a logistiku. Působí v Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku, Chorvatsku, Maďarsku a na Slovensku.

Ke konci loňského roku skupina spravovala 64 průmyslových parků. Z toho 41 parků v hodnotě přes 2,2 miliardy eur, tedy zhruba 53,5 miliardy korun, patří do portfolia fondu Accolade Industrial Fund. Celkem skupina spravuje komerční nemovitosti o rozloze více než 3,8 milionu metrů čtverečních, které pronajímá 220 nájemcům. V přípravě má dalších pět milionů metrů čtverečních ploch.

Zdeněk Šoustal byl podle loňského žebříčku magazínu Forbes 23. nejbohatším Čechem s majetkem odhadovaným na 23,4 miliardy korun. Milan Kratina se umístil na 28. místě s majetkem 18,7 miliardy korun.

Polovina úrody v trapu. Dubnové mrazy způsobily pěstitelům škody za stovky milionů

Čeští ovocnáři počítají další tvrdé ztráty. Dubnové mrazy podle prvních odhadů zničily až polovinu letošní úrody a škody mohou vystoupat do vyšších stovek milionů korun.

Dubnové mrazy v sadech českých pěstitelů podle předběžných odhadů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Úrodu může ohrozit i pokračování nynějšího sucha, uvedl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Dosud ovocnáři mluvili o škodách za stovky milionů korun. Rozsah škod stále počítají. Přesnější údaje o ztrátách by měli mít k dispozici v příštím týdnu.

Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy úroda klesla o dvě třetiny a byla nejnižší za posledních 100 let, škody tehdy činily asi 1,3 miliardy korun.

Sady letos v době vegetace zasáhly dvě vlny mrazů, a to na přelomu první a druhé dubnové dekády a na konci dubna. Kritický byl podle ovocnářů vpád arktického vzduchu na konci dubna, kdy na mnoha místech mráz působil šest až osm hodin a teploty klesaly nejčastěji k minus třem až minus šesti stupňům Celsia.

Největší škody ovocnáři předpokládají ve středních, východních a severovýchodních Čechách a části střední i jižní Moravy. Ztráty budou mít i ovocnářské oblasti na východní a severní Moravě a na jihozápadu Čech.

Kromě jablek se čekají výrazné ztráty i na úrodě třešní a broskví. Zhruba o třetinu proti dlouhodobému průměru by mohla propadnout úroda višní a švestek. Mrazy poničily i výsadby jahodníku. Ztráty mají i školkaři, a to hlavně u ořešáku vlašského, broskvoní, meruněk, třešní, višní, rybízu, angreštu. V kritickém roce 2024 úroda ovoce v Česku klesla na 48.058 tun ovoce, loni vzrostla na 146 243 tun. Průměrná roční sklizeň posledních pěti let byla 123 tisíc tun.

Rozsah a kvalitu úrody by mohlo negativně ovlivnit i pokračování nynějšího sucha. Část plodů by mohla propadnout nebo mít menší velikost. Umělou závlahu má asi třetina sadů. Sucho se podle Ludvíka projeví i na nezavlažovaných výsadbách jahodníku. „Vzhledem k velkým škodám z mrazů však budou případné škody ze sucha významně menším problémem,“ uvedl Ludvík.

Případné kompenzace ovocnářům z veřejných zdrojů za škody způsobené mrazem by se podle Ludvíka měly řešit na evropské úrovni, jako tomu bylo v roce 2024. Mrazová vlna na přelomu dubna a května postihla i Polsko, Maďarsko a země na Balkáně. Polsko již podle Ludvíka o kompenzace požádalo. „Budeme usilovat o použití evropské koordinované dotace, zasáhlo to i další státy,“ uvedl 30. dubna ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Po mrazech v roce 2024 získalo Česko na kompenzace mrazových škod z Evropské unie asi 380 milionů korun. O podporu tehdy požádalo 539 pěstitelů. Peníze ovocnářům podle jejich vyjádření pomohly přežít a založit loňskou úrodu. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků.

Na ceny ovoce v obchodech by neměl mít výpadek české produkce přímý dopad, protože Česká republika je v produkci čerstvého ovoce závislá na dovozu. Soběstačnost Česka v ovoci je na úrovni 30 až 40 procent a ceny v obchodech se řídí vývojem trhu a cen v Evropě. Ceny by však mohl podle Ludvíka zvýšit výpadek produkce ovoce v Polsku, jehož sady silné mrazy také zasáhly. „Právě na Polsku jsou obchodní řetězce závislé,“ uvedl Ludvík.

Jarní mrazy ohrožují úrodu ovoce v Česku každoročně. Kromě roku 2024 škody z mrazů ovocnáři utrpěli i v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

