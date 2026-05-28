Na kus řeči s právníky: Jak se staví Česko?
Stavební právo, digitalizace i územní plánování patří k tématům, která zásadně ovlivňují podobu českých měst i dostupnost bydlení. Roman Pečenka a Daniel Vejsada z PRK Partners v debatě ukazují, proč nejde jen o technické změny v legislativě, ale o klíčovou otázku dalšího rozvoje Česka, fungování obcí a budoucnosti metropole.
V úvodní části diskuse se partner Roman Pečenka a associate partner Daniel Vejsada z PRK Partners věnují aktuálnímu stavu nového stavebního zákona a digitalizaci stavebního řízení. Roman Pečenka Vyvrací dojem, že by tato témata utichla; naopak upozorňuje na kontroverzní proces schvalování rozsáhlé vládní novely, která je projednávána formou poslaneckého pozměňovacího návrhu. Tento postup kritizuje jako netransparentní, neboť obchází standardní připomínkové řízení a odbornou diskusi, což může vést k přijímání nefunkčních a nedotažených předpisů. V otázce digitalizace je Pečenka skeptický a uvádí, že projekt se v původní podobě nezdařil a reálný horizont plné digitalizace se nyní odhaduje až kolem roku 2030.
Dalším stěžejním tématem je koncepční změna ve fungování státní správy a územního plánování. Pečenka vysvětluje posun k vytvoření samostatné soustavy státních stavebních úřadů, což má být obcím kompenzováno posílením jejich pravomocí v územním plánování. Tento krok vítá, neboť současný systém považuje za hybridní a pro obce omezující. V souvislosti s rozvojem metropole podrobněji rozebírá připravovaný Metropolitní plán Prahy. Ten vnímá jako nezbytný kompromis, který by měl Praze přinést nové rozvojové příležitosti, jasně definovat dopravní koridory a umožnit smysluplné zahušťování výstavby, čímž by se omezilo neefektivní rozrůstání města do okolní krajiny.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Podcast „Jak se staví Česko“
V závěru talkshow Roman Pečenka představuje svůj autorský podcast „Jak se staví Česko“, ve kterém se společně s odborníky věnuje širším souvislostem územního rozvoje.
Zdůrazňuje, že územní plánování není jen technickou či právní disciplínou, ale má zásadní ekonomické a sociologické dopady. Jako příklad uvádí nevhodně nastavenou daňovou strukturu v ČR, která obce často motivuje k blokování nové výstavby místo její podpory. Skrze podcast se snaží toto „nesexy“, ale kriticky důležité téma přiblížit veřejnosti a otevřít diskusi o tom, jak učinit z českých měst skutečné ekonomické motory země.
V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se experti z advokátní kanceláře PRK Partners, Eva Fialová a Zbyněk Loebl, podrobně věnují jednomu z nejaktuálnějších témat současnosti – právu kybernetické bezpečnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na institut tzv. významných dodavatelů, kteří hrají klíčovou roli v rámci nové regulace vycházející ze směrnice NIS2. Dozvíte se, jak se dodavatel dozví o své roli, jakým způsobem probíhá identifikace primárních a sekundárních aktiv a proč je pro obě smluvní strany zásadní nepodcenit nastavení vzájemných vztahů.
Významní dodavatelé v éře nového zákona o kybernetické bezpečnosti
Zprávy z firem
V novém díle talkshow Na kus řeči s právníky se experti z advokátní kanceláře PRK Partners, Eva Fialová a Zbyněk Loebl, podrobně věnují jednomu z nejaktuálnějších témat současnosti – právu kybernetické bezpečnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na institut tzv. významných dodavatelů, kteří hrají klíčovou roli v rámci nové regulace vycházející ze směrnice NIS2. Dozvíte se, jak se dodavatel dozví o své roli, jakým způsobem probíhá identifikace primárních a sekundárních aktiv a proč je pro obě smluvní strany zásadní nepodcenit nastavení vzájemných vztahů.
V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.
Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?
Newstream TV
V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.