"Mrtvé" území bývalé kladenské Poldi se probouzí. Panattoni s RSJ začaly se stavbou dvou moderních hal pro 2000 lidí

Developer Panattoni spolu s investorem, skupinou RSJ, stavějí v bývalé kladenské Poldi dvě průmyslové haly. Hotové mají být v roce 2025. Bude v nich až 2000 pracovních míst. Odstraněny budou staré ekologické zátěže a vznikne ekologicky šetrný průmyslový park, uvedla za Panattoni Markéta Mikšíková. Cenu projektu firmy nesdělily.

Reklama

Haly pro lehkou průmyslovou výrobu zaberou 88.500 čtverečních metrů. Vznikají na místě někdejšího průmyslového areálu, hutě Poldi Kladno.

Proměna kladenské Poldovky začíná. Logport postaví první halu, v závěsu je investiční skupina RSJ Reality Česká společnost Logport Development zahájila proměnu bývalých hutí Poldi Kladno. Na jednom z největších brownfieldů v Česku chystá projekt Logport Kladno Poldi. V první fázi zrevitalizuje jeho část o rozloze 1,5 hektaru a postaví na ní halu. dna Přečíst článek

"Ještě na začátku 90. let minulého století pracovalo v tomto, dnes ‚mrtvém‘, území přes 6000 zaměstnanců ve velmi složitých pracovních podmínkách. Tyto těžké provozy nahradíme moderním komplexem se skvělým pracovním prostředím. Pevně věřím, že tak umožníme lokalitě Kladna navázat na úspěchy, které Poldovka měla v dobách svého největšího rozkvětu," řekl generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko Pavel Sovička.

Co nejnižší uhlíková stopa

V areálu byly v minulosti mimo jiné válcovny, zařízení pro odlévání oceli a podobně. Část objektů už byla v minulosti zbourána. Při stavbě chce investor co nejvíce využívat lokální materiál, aby se snížila dopravní zátěž i uhlíková stopa. Haly by měly být energeticky úsporné, využívat by měly centrální zásobování teplem nebo tepelná čerpadla. Střešní konstrukce obou hal budou připraveny pro instalaci fotovoltaických panelů.

Česko ztrácí dech. Poláci industrializují ve velkém, říká šéf Panattoni Reality I kvůli neřešenému územnímu plánováni se development průmyslových nemovitostí potýká s obtížemi. Česko tak pomalu ztrácí konkurenceschopnost, pomalu ho válcují Polsko i Slovensko. Co by potřebovalo změnit tuzemsko, aby dokázalo přitáhnout miliardové investice? A proč jsou potřeba další průmyslové areály? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club s generálním ředitelem společnosti Panattoni Pavlem Sovičkou. Petra Jansová Přečíst článek

Kladno má dobrou dopravní dostupnost, poblíž města vedou dálnice D7 i D6. "Kladensko má i díky své lokalitě obrovský potenciál a jsme rádi, že naší investicí můžeme přispět k hospodářské transformaci tohoto regionu," doplnil člen představenstva investiční skupiny RSJ Lukáš Musil.

Město Kladno s RSJ uzavřelo smlouvu, podle které by se skupina měla podílet mimo jiné na investicích do dopravní infrastruktury. "Samozřejmou by u takto významného brownfieldu měla být i spolupráce státu, a to především na vyčištění starých ekologických zátěží a zbudování silničního i železničního napojení. Doufáme, že státu dojde, jaký potenciál leží v léta opomíjené kladenské Poldovce, a zapojí se do spolupráce také," dodal kladenský radní Ondřej Rys (za Volba pro Kladno).

Sovička z Panattoni: Investice Česko čím dál častěji míjí, i kvůli zdlouhavému povolování Reality Development průmyslových hal je specifickým segmentem realitního trhu, který ani v době, kdy spotřeba Čechů klesá, rozhodně nezamrzl. Poptávku po výstavbě táhne nyní především průmysl a výroba, nikoliv e-commerce. Jak se v Česku staví průmyslové areály a zda jsou vůbec potřeba jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti Panattoni Pavlem Sovičkou. Petra Jansová Přečíst článek