Sovička z Panattoni: Investice Česko čím dál častěji míjí, i kvůli zdlouhavému povolování

Development průmyslových hal je specifickým segmentem realitního trhu, který ani v době, kdy spotřeba Čechů klesá, rozhodně nezamrzl. Poptávku po výstavbě táhne nyní především průmysl a výroba, nikoliv e-commerce. Jak se v Česku staví průmyslové areály a zda jsou vůbec potřeba jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti Panattoni Pavlem Sovičkou.

O Českou republiku je z pohledu velkých firem zájem, i kvůli blízkosti Německa a výhodné poloze ve středu Evropy. Právě to je ale asi jedinou konkurenční výhodou tuzemska. Stále častěji miliardové zakázky mezinárodních firem vyhrávají jejich pobočky v Polsku nebo na Slovensku, které jsou schopny reagovat na rozšíření výrobních kapacit, i protože mají snazší povolovací řízení.

„V tuzemsku narazíte i na to, že na úrovni města není nikdo, kdo by se s potenciálním investorem měl chuť potkat,“ říká Pavel Sovička z Panattoni.

Systém totiž podle něj není nastaven tak, že by vedení obcí a měst motivoval a výstavbu nejenom průmyslových nemovitostí ve svém území podporoval. „Aktuální nastavení rozpočtového určení daní je pro obce naprosto demotivující. Většina odvedených daní míří do státního rozpočtu, do rozpočtu obcí míří jen daň z nemovitosti, i když právě na ně dopadá zátěž,“ přibližuje Sovička.

Přitáhnout investory by pomohla i predikovatelnost stavebního řízení a územního plánování. „Krásným příkladem jsou Líně a Giga Factory, kde stát zakusuje svoji vlastní medicínu,“ uzavírá Sovička.

