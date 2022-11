Podnikatel Janeček investuje do pozemků zanedbané kladenské Poldovky

Brownfield na pozemku bývalé Poldovky se dočká revitalizace. Nový majitel, investiční skupina RSJ miliardáře a kandidáta na českého prezidenta Karla Janečka, ho promění na průmyslový areál o velikosti téměř 90 tisíc metrů čtverečních. Udržitelné haly v nejvyšším standardu pro investora postaví společnost Panattoni. Investice přinese až 2000 nových pracovních pozic a pomůže s hospodářskou transformací v dané oblasti, uvedli zástupci investora. Výši investice nesdělili.

Průmyslový park Panattoni Business Park Kladno budou tvořit dvě haly o ploše 55 500 a 33 tisíc metrů čtverečních. Stavby by měly podle investora splňovat nejpřísnější ekologické nároky a požadavky.

Bývalé železárny Poldi v dobách největšího rozmachu zaměstnávaly až čtyři tisíce lidí. Ocel nebo titanové slitiny na výrobu akrobatických letounů dodávaly československé armádě už během první republiky. Celý komplex navíc dlouho patřil k nejdůležitějším hospodářským tahounům celé země. Po ekonomické transformaci se však z velké části stal nevyužívaným brownfieldem, který navíc působí zátěž pro životní prostředí.

Ekologicky šetrný průmyslový areál

„Nyní je konečně čas zahájit dekontaminaci území a následně vybudovat ekologicky šetrný průmyslový areál, jenž přinese prostor pro růst společností a celkové ekonomické oživení regionu s návazností na industriální historii Kladna,“ říká Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko. Zahájení bouracích a sanačních prací se chystá na konec tohoto roku.

„Investici v místě bývalých oceláren bereme jako vklad pro celkovou rekultivaci, která zásadně obohatí celé Kladno,“ uvedl člen představenstva investiční skupiny RSJ Lukáš Musil. „V této lokalitě je to již náš druhý projekt a věřím, že není posledním. Kladensko má obecně ideální předpoklady pro další rozvoj, a i proto ve městě zvažujeme možnosti rezidenční výstavby,“ dodal.

Projekt již má vydané územní rozhodnutí a po dokončení sanace území by výstavba mohla začít v průběhu příštího roku.

Investiční skupina RSJ bude v logistice nadále posilovat, do výstavby nových areálů hodlá investovat dalších 100 milionů eur.

