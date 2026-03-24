Malešice porostou do výšky. Nový projekt nabídne 435 bytů
Pražské Malešice čeká další výrazný zásah do podoby čtvrti. Developer Daramis společně s BDCG Development připravuje rezidenční projekt Sky Towers, který má nabídnout 435 bytů ve čtyřech výškových budovách.
Nový komplex má vzniknout v části Prahy 10, která v posledních letech prochází rychlou proměnou. Z původně spíše nenápadné lokality se postupně stává vyhledávaná rezidenční adresa. Lokalita kombinuje blízkost zeleně s městskou infrastrukturou.
Čtyři věže a stovky bytů
Sky Towers má tvořit čtveřice čtrnáctipodlažních domů. Celkem v nich vznikne 435 bytových jednotek, od menších dispozic 1+kk, 1,5+kk a 2+kk až po větší rodinné byty 3+kk a 4+kk. Architektonický návrh připravilo studio QARTA Architektura.
Developeři tvrdí, že projekt má reagovat na proměněnou poptávku po městském bydlení. Vedle samotných bytů chtějí nabídnout i větší důraz na společné zázemí a služby.
„Architekturu vnímáme především jako službu lidem, kteří v našich projektech budou žít, ale také jako součást městské části s vlastním charakterem a vnitřní logikou. Dlouhodobě hledáme rovnováhu mezi funkčností, kvalitou prostředí a výrazem stavby,“ uvedl zakladatel Daramisu Omri Sivor.
Nejen byty, ale i park a služby
Projekt nepočítá jen s bydlením. Součástí areálu má být také park uvnitř komplexu, recepce s nepřetržitým provozem, posilovna, kino nebo vstupní lobby v každé z budov. Právě na sdílené prostory a širší servis pro obyvatele dnes developeři sází stále častěji, zejména u větších městských projektů.
Podle investorů má jít o odpověď na změněné nároky městských obyvatel, kteří vedle samotného bytu čím dál častěji řeší i kvalitu okolního prostředí a dostupnost služeb v místě bydliště.
„Projekt Sky Towers přináší odpověď na potřeby současného městského bydlení, propojuje kvalitní architekturu, funkční byty a vyhledávané prostředí, které se neustále kultivuje. Věřím, že se projekt stane přirozenou součástí proměny Malešic,“ uvedl investiční manažer BDCG Development Martin David.
Malešice jako nová rezidenční adresa
Pro developery jsou Malešice zajímavé hlavně kombinací klidnějšího charakteru a dobré dostupnosti. Výhodou lokality je blízkost Malešického parku, Malešického lesa nebo botanické zahrady. Zároveň jde o území, které má podle investorů prostor pro další rozvoj.
Právě proměna širšího okolí je jedním z hlavních důvodů, proč se developeři o Malešice stále víc zajímají. V Praze totiž dál přetrvává silná poptávka po novém bydlení a investoři hledají lokality, které ještě nejsou úplně vyčerpané, ale už mají základní infrastrukturu i potenciál dalšího růstu.
Sdílené prostory jako nový standard
Sky Towers zapadá do širšího trendu, kdy nové bytové projekty soutěží nejen velikostí a cenou bytů, ale i tím, co nabídnou navíc. Vedle parků a zeleně jsou to právě recepce, fitness zázemí nebo komunitní prostory, které mají pomoci odlišit projekt od konkurence.
Malešický projekt tak není jen další výstavbou bytů, ale i sázkou na to, že budoucí kupci budou chtít víc než jen samotný byt. V době drahého bydlení se i v Praze stále výrazněji ukazuje, že důležitým prodejním argumentem se stává celý životní styl, který projekt slibuje.
