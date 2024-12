Má sedm „pater“ ale panelák to není. Kvůli malému pozemku architekti navrhli úsporný betonový kvádr

I přes určité nevýhody, jako byl malý pozemek či přísný finanční limit, dokázali architekti Miroslav Malý a Zdeněk Chmel ze studia Malý Chmel vyplnit přání klientů. Navrhli dům, který na ploše velikosti bytu 3plus1, nabízí veškeré pohodlí a výhledy.

Dům se nachází na svažitém pozemku s nádhernými výhledy do okolní krajiny. Má specifický tvar, který připomíná nepravidelný pětiúhelník, a svojí výškou se výrazně odlišuje od tradiční zástavby. Protože je ale zasazený do svahu, harmonicky splývá s okolím, a to i přesto, že jeho venkovní podoba vzešla zejména z vnitřního prostorového konceptu.

"Inspirovali jsme se ideou ´vertikální jeskyně světla´," říkají architekti. V praxi to znamená, že prostor rozdělili na různé úrovně, každá nabízí odlišné světelné podmínky, výhledy a úroveň intimity.

Vertikalita domu minimalizuje tepelnou ztrátu

Dům je rozčleněn na sedm výškových úrovní, které zajišťují maximální využití prostoru na omezené půdorysné ploše. Přízemí je určeno pro společenský prostor, který zahrnuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Na druhé úrovni se nachází hlavní vstup do domu. Dětské pokoje jsou situovány na třetí a čtvrté úrovni, což dětem poskytuje vlastní prostor na hraní i soukromí. V páté úrovni se nachází koupelna, v šesté pracovna a na nejvyšší, sedmé úrovni, je umístěna hlavní ložnice rodičů, která zajišťuje maximální soukromí a výhledy do krajiny. Všechny místnosti jsou propojeny centrálním schodištěm na trojúhelníkovém půdorysu. To vlastně nahrazuje chodby.

Interiér je minimalistický. Betonové stěny a konstrukční prvky nejsou pouze funkčními nosnými prvky, ale tvoří i výrazný estetický prvek. "Syrový beton dodává prostoru nezaměnitelnou atmosféru a přináší pocit stability a bezpečí, což dobře koresponduje s konceptem jeskyně," popisují architekti.

Kompaktní půdorys a vertikální řešení pomáhají minimalizovat tepelnou ztrátu a optimalizovat využití energie. Betonová konstrukce má vysokou tepelnou akumulaci, což přispívá k tepelnému komfortu a stabilitě vnitřního prostředí. Dům je vytápěn pouze po několik týdnů v roce. V zimě je vnitřní prostor ohříván nízkým sluncem, naopak v létě stačí pro udržení komfortní teploty během dne noční předchlazení.

