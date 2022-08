Lanovku z pražské Podbaby do Bohnic navrhnou Britové. Cestu zkrátí na 15 minut

Mezinárodní odborná porota vybrala vítězný návrh na lanovku z Podbaby do Bohnic. Navrhne ji britské architektonické studio William Matthews Associates.

Lanovka má zajistit chybějící přímé propojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji. Na více než dvoukilometrové dráze město plánuje stanice Podbaba, Troja a Bohnice. Má být schopná za hodinu přepravit až 2300 lidí. Odhad nákladů na výstavbu jsou podle dřívějších informací dvě miliardy korun.

„Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně integrují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu,“ okomentovali projekt architekti ze studia William Matthews Associates. Ti kromě londýnské lanovky navrhli například modernizaci nádraží London Bridge.

Na to, jak bude vypadat lanovka vypadat, se můžete podívat do následující galerie:

Vítězný tým za návrh získá 1,8 milionu korun a nyní bude s DPP spolupracovat na projektové dokumentaci stavby. Na druhém místě soutěže skončil český ateliér ov architekti ve spojení se studiem Olgoj Chorchoj a na třetím rakouská kancelář ZT GmbH – Studio Innsbruck. Do soutěže se přihlásilo 23 zájemců, do finále postoupilo pět, kteří následně zpracovali soutěžní návrhy.

Porotě soutěže předsedal nizozemský architekt Arjan Dingste, dále v ní zasedli německá designérka Christiane Bausback a z českých odborníků designérka Henrieta Nezpěváková, architekt Patrik Kotas a architekt Ivan Němec. V porotě byli i zástupci města a dotčených městských částí.

„Když se dnes potřebujete dostat ze zastávky Krakov na sídlišti Bohnice na Vítězné náměstí, musíte autobusem do Kobylis, odtud metrem na Vltavskou a pak tramvají. Nebo z Kobylis metrem do centra s přestupem na Muzeu a pak zase nahoru Áčkem na Dejvickou. Obě varianty zaberou 40 minut. Lanovkou zkrátíme cestu na 15 minut i s cestou k jejím zastávkám,“ uzavírá Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.

