Kdo navrhne lanovku z pražské Podbaby do Bohnic? Ve hře jsou přední architektonická studia z celého světa

Odborná porota vybrala pětici finalistů mezinárodní architektonické soutěže na podobu lanovky plánované mezi Podbabou a Bohnicemi. Kromě známého architektonického norského studia Snøhetta se do užšího výběru dostali i čeští architekti ze studia ov architekti společně s Olgoj Chorchoj.

Reklama

Odborná porota, jíž předsedal známý nizozemský architekt Arjan Dingste, vybírala z celkem 23 projektů. Kromě Snøhetty a ov architektů s Olgoj Chorchoj se do finálové pětice dostalo polské studio DWAA, londýnské Grimshaw Architects a londýnská kancelář William Matthews Associates.

Podívejte se na některé z projektů finalistů soutěže do následující galerie.

„Úkolem finalistů je zpracovat a předložit architektonický návrh všech tří stanic a pěti podpěr plánované lanovky Podbaba – Troja – Bohnice, která do budoucna nahradí chybějící spojení obou břehů Vltavy v Trojské kotlině, než dojde k výstavbě nového mostu a návazných dopravních spojení,“ uvedl na Facebooku Dopravní podnik, který soutěž organizuje,

Vítěz získá odměnu 1,8 milionu korun, autorovi návrhu, který se umístí na druhém místě, připadne odměna 1,2 milionu korun, třetí v pořadí pak dostane 800 tisíc korun, návrhy na čtvrtém a pátém místě pak získají po 350 tisících.

Reklama

Vltavská filharmonie: Stát by měla do 10 let a stane se symbolem Prahy, říká urbanista Enjoy Nejenom architektura, ale i řešení veřejného prostranství byly hlavními aspekty výběru odborné komise, jež hledala ideální návrh Vltavské filharmonie. Vítěz je nyní známý. Prestižní objekt na Vltavské navrhne dánské studio Bjarke Ingels. Do pětice těch nejlepších projektů se probojoval i návrh českého architekta Petra Hájka. Petra Jansová Přečíst článek